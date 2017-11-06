Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы бренда

7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность.

Инициативы брендов в этой сфере привлекают внимание: три четверти опрошенных видели в продаже товары, производители которых переводят средства на благотворительность. При этом лишь для трети опрошенных этот фактор является решающим при выборе: 34% респондентов сказали, что из двух похожих по цене товаров выберут тот, часть средств от продажи которого пойдет на помощь нуждающимся — даже если изначально они собирались приобрести другой. В то же время большинство выберут тут продукт, за которым пришли – вне зависимости от социальных инициатив других брендов.

В ситуации с услугами (например, визитом к парикмахеру или курсами иностранного языка) картина несколько иная: 46% опрошенных предпочтут привычного поставщика таких услуг, 41% учтут участие в благотворительных инициативах, но как второстепенный фактор. 7% выберут того, кто жертвует часть средств на благотворительность, 6% — того, кто предоставляет услугу бесплатно социально незащищенным слоям населения.

Треть (35%) опрошенных верят, что компании действительно направляют часть средств на благотворительность; 45% не доверяют таким заявлениям. 20% не задумываются на эту тему. При этом люди хотели бы знать больше о том, куда и как будут тратиться собранные деньги. 31% респондентов сказали, что им важна информация о людях, на помощь которым идут средства. 25% хотели бы знать, через какие фонды осуществляется помощь, и в чем заключается деятельность фонда; четверть пользователей интересуют «истории успеха» – информация о людях, которым уже помогли таким образом. 14% считают, что достаточно названия фонда. 30% заявили, что их ничто не убедит в честности компаний и намерении тратить на благотворительность.

«В благотворительных проектах особенно важна коммуникация, причем не только маркетинговая, которая позволяет привлечь потребителей. Важно, чтобы бизнес более подробно рассказывал о смысле благотворительных проектов, вместе с фондом-партнером публиковал отчеты о том, сколько средств проект позволил направить на благотворительность, как они были потрачены, а главное — что удалось изменить, как это повлияло на тех, кому помогал бренд. Неожиданным стал факт, что фондам в этом плане доверяют больше, чем бизнесу, который заявляет об отчислении части средств на благотворительность. Важно, что информация о фонде и его работе помогла бы завоевать доверие потребителей», — говорит Александра Бабкина, руководитель проекта Добро Mail.Ru.

В опросе приняли участие около семи тысяч пользователей проекта Дети Mail.Ru; более половины респондентов (57%) — в возрасте от 26 до 45 лет.