Какие навыки помогут не остаться без работы

Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.

Такие выводы делаются в исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам", которое провели The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.

Этот разрыв на рынке труда может возникнуть по нескольким причинам. В том числе из-за того, что система образования готовит преимущественно работников, способных выполнять типовые задачи, а не подходить к делу творчески и самостоятельно принимать решения, говорится в исследовании. Кроме того, в стране не создана среда для развития и самореализации человека.

В России разница в оплате труда водителя и врача - 20%, в Германии - 174%.

"Существенная доля занятых из-за низких зарплат работает в условиях "трудовой бедности", почти 6,5 процента трудоспособного населения России (4,9 млн человек) получают зарплату на уровне МРОТ. Культурные особенности населения таковы, что 98 процентов отдают предпочтение стабильности, а не возможностям роста", - говорится в докладе.

Кроме того, подорван престиж профессий, требующих длительного сложного обучения и высокой квалификации, - таких как врач, педагог, научный работник. Сыграла в этом роль и существующая система оплаты труда, когда практически любая работа оплачивается примерно одинаково. Например, в России разница в оплате труда водителя и врача - всего 20 процентов, в то время как в Германии - 174 процента, в США - 261 процент, в Бразилии - 172 процента.

"При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран - лидеров мировой экономики рискует стать несократимым", - считает старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России Владислав Бутенко.

Для того, чтобы не допустить таких сценариев развития, государство должно сделать несколько шагов. В частности - в стране должен появиться системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации и переобучения. Должен состояться переход в логику управления талантами, а не кадрами, считает Бутенко.