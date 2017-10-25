Защитники на страже электрики: новая рекламная кампания производителя электрооборудования

Российский производитель электротехнической продукции EKF запустил креативную рекламную кампанию «Защитники». Совместно с агентством IQ marketing была разработана концепция имиджевой рекламы, в центре которой – образ электрика-защитника, стоящего на страже безопасности потребителей и объектов гражданского и промышленного строительства.

«Основная мысль рекламной кампании – героизировать профессию электрика, показать ее важность и значимость, ведь в современном мире отсутствие электричества фактически останавливает жизнь. Все восхищаются пожарными, которые спасают людей из огня, но не менее важен и труд тех, кто не допускает возгорания и других аварийных ситуаций, грамотно устанавливая электрооборудование и выполняя электромонтаж. Мы убеждены, что данная работа требует высокого профессионализма, поэтому образ защитников в полной мере соответствует специалистам нашей отрасли», - говорит Светлана Рудакова, директор по маркетингу компании EKF.

«Изучив аудиторию — от электриков, устанавливающих оборудование, до инженеров, формирующих заказы для крупных объектов — мы поняли, что все эти люди нуждаются в чувстве общности, они хотят, чтобы бренд признавал в них не только клиента, но и человека, обладающего уникальным опытом и навыками, отсюда подход, сконцентрированный на человеке», — добавляет креативный директор IQ marketing Анна Максимюк. «И, конечно, работая в «героической» концепции, для нас было важно сохранить чувство юмора и не уйти в патетику. Поэтому мужественные портреты объединены с ироничной отсылкой к кинопостерам в копирайтах».

Новая рекламная кампания также будет продуктовой, электрики-защитники представят оборудование производителя на наружных рекламных носителях, в СМИ, сети Интернет, полиграфических материалах для партнеров и клиентов.

Электрики, участвовавшие в съемках – разных возрастов, образ каждого из них призван раскрыть определенный посыл и ассоциацию с отдельным сегментом строительства – промышленным, гражданским и коммерческим.