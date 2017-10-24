Новая кампания Бон Пари: обновление пачек и сохранение безумного стиля!

После успешной летней кампании во ВКонтакте компания Nestlé решила не останавливаться на достигнутом и продолжить создавать креативную рекламу для соцсетей. Новые ролики мармелада «Бон Пари», которые появились 16 октября в Youtube, VK и Instagram, сохраняют свой безумный стиль и одновременно показывают, как будет выглядеть обновленный мармелад.

Брендинговое агентство Depot WPF занималось дизайном нового «Бон Пари» – на смену множеству элементов на упаковке пришел более легкий для восприятия минимализм, последнее время особенно популярный среди брендов.

Креатив был придуман и реализован командой J. Walter Thompson Russia совместно с WTF Production. Как и в прошлой рекламной кампании, основные черты роликов – хронометраж (3 секунды) и неожиданные трансформации объектов в мармелад. Однако в отличие от прошлых роликов, действие происходит не только в квартире героев, но и на городских улицах, и даже в дикой природе. Отдельно стоит отметить главных героев рекламной серии, в видео впервые появились: забавный медвежонок, машинка, змея и червячок. Каждый персонаж олицетворяет формы мармелада из новых упаковок «Бон Пари».

За медийную поддержку, включая выбор релевантных площадок и размещение, отвечало агентство Zenith.

Мармелад «Бон Пари» задал новый рекламный тренд в соцсетях – мы будем продолжать с интересом наблюдать за развитием рекламы бренда в будущем.