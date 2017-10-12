"Фруктовый сад" подарил дом за упаковку сока

Популярный соковый бренд «Фруктовый сад» определил победителя акции «Выиграй дом и фруктовый сад при нем», которая проходила весной этого года по всей России. Им стала жительница города Магнитогорска. Она получила главный приз конкурса – дом с фруктовым садом.

В акции «Выиграй дом и фруктовый сад при нем» мог принять участие любой желающий. Все, кто успел попробовать соки, нектары или компоты «Фруктового Сада» в специальной упаковке до 31 мая, автоматически получили возможность выиграть ценные призы. Для этого необходимо было найти уникальный код на упаковке сока и зарегистрировать его на сайте http://fruktoviysad.ru/.

Главный победитель и счастливый обладатель ключей от дома определялся случайным образом. В 2017 году им стала Ольга Турлина из города Магнитогорска, Челябинской области. Участница часто покупала соки для детей, а принять участие в акции решила скорее из интереса.

«Если честно, я до сих пор не могу прийти в себя. Я всегда мечтала о своем доме, даже изобразила его год назад на «Карте желаний». И тут такая удача! – рассказала взволнованная победительница. – Свой выигрышный промокод я отправила, ни на что не надеясь. Думала, что гарантированный приз – тоже неплохо, скромно надеялась на путевку, о доме даже и не думала, а все оказалось совсем по-другому! Хочется сказать огромное спасибо «Фруктовому саду» за такой подарок судьбы!».

Помимо главного приза, в акции были представлены другие подарки. Гарантированно можно было получить пополнение баланса на мобильном телефоне, а также промокоды для книжного сервиса, онлайн-кинотеатра, поездки на такси. Всего в акции приняли участие более 150 тысяч человек.

Больше информации о бренде и о прошедшей акции можно найти на сайте http://fruktoviysad.ru/.