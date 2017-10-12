Новая серия роликов от Possible Group: "Просто закажите все в Утконос"

В серии ТВ-роликов агентство показало, насколько сложным бывает процесс возвращения в повседневную жизнь после летнего отдыха. Для того, чтобы сделать этот процесс немного легче, можно заказать все необходимое через интернет.

«Новая промо-кампания призвана показать потребителям причины вернуться к регулярному использованию домашней доставки качественных продуктов в онлайн-гипермаркете. Проблема в том, что люди меняют привычки в летний период, отправляются в отпуск, уезжают с детьми на дачу и т. д. Наша цель – привлечь в осенний период не только существующих клиентов, но и новых потребителей», – Пол Кривеану, Marketing Director, Utkonos.ru.

«Хронометраж ТВ-роликов недостаточен для полноценной истории – у нас есть всего 10 или 20 секунд – поэтому мы сделали легкие и забавные ролики, которые показали возвращение людей в суровые будни после отпуска, и ситуации, в которых они иногда оказываются, и которых, на наш взгляд, можно избежать, если пользоваться услугами Утконос. В конце концов, мы предлагаем им сделать свою жизнь проще:)», – Елена Богдалова, Brand Director, Utkonos.ru.

«Снимать промо-ролики – это непросто, но просто писать комментарии о них!» – Команда Possible Group.