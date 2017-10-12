Креатив

Новая серия роликов от Possible Group: "Просто закажите все в Утконос"

Новая серия роликов от Possible Group: &quot;Просто закажите все в Утконос&quot;

Осень – это всегда непросто: промозглая погода, лужи под ногами, очереди в магазинах. Вам предстоит вернуться в офис после отпуска и разгребать завалы работы. А еще нужно собрать детей в школу, навести порядок дома, привезти с дачи родителей и годовой запас яблок… Интернет-гипермаркет понимает, что жизнь – сама по себе сложная штука, и предлагает упростить хотя бы процесс покупок всего необходимого до нескольких кликов.

В серии ТВ-роликов агентство показало, насколько сложным бывает процесс возвращения в повседневную жизнь после летнего отдыха. Для того, чтобы сделать этот процесс немного легче, можно заказать все необходимое через интернет.

«Новая промо-кампания призвана показать потребителям причины вернуться к регулярному использованию домашней доставки качественных продуктов в онлайн-гипермаркете. Проблема в том, что люди меняют привычки в летний период, отправляются в отпуск, уезжают с детьми на дачу и т. д. Наша цель – привлечь в осенний период не только существующих клиентов, но и новых потребителей», – Пол Кривеану, Marketing Director, Utkonos.ru.

«Хронометраж ТВ-роликов недостаточен для полноценной истории – у нас есть всего 10 или 20 секунд – поэтому мы сделали легкие и забавные ролики, которые показали возвращение людей в суровые будни после отпуска, и ситуации, в которых они иногда оказываются, и которых, на наш взгляд, можно избежать, если пользоваться услугами Утконос.  В конце концов, мы предлагаем им сделать свою жизнь проще:)», – Елена Богдалова, Brand Director, Utkonos.ru.

«Снимать промо-ролики – это непросто, но просто писать комментарии о них!» – Команда Possible Group.

Интернет-гипермаркет Утконос
Marketing Director – Поль Кривеану
Brand Director – Елена Богдалова 

Possible Group
Creative Director – Артем Филимонов
Associate Creative Director – Олег Пальчинский
Creative – Людмила Кулибаба
Junior Creative – Юрий Алтуфьев
Designer — Кирилл Клиппенштейн
Designer – Игорь Смирнов
Account Director – Инна Ковалева
Account Manager – София Симакина
Producer – Сергей Анохин
Junior Producer – Евгения Егорова 

Simply Good Production
Director – Глеб Орлов
DOP – Евгений Ермоленко
Producers – Тимофей Бутин, Андрей Труков
1st AD – Алеся Казанцева
Set Decorator – Николай Растимешин
Composer – Филипп Александров

13.10.2017

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