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Троксевазин® сделал шаг вперед в борьбе с варикозом

Троксевазин® сделал шаг вперед в борьбе с варикозом

Троксевазин®* при поддержке агентств Arena и HavasSports& Entertainmentзапустили новую кросс-медийную рекламную кампанию под хештегом #шагвперед.

В рамках кампании, 7 августа на телеканале «Домашний» стартует новое шоу «Бодрый шаг в утро».  Ведущей проекта стала звезда радиоэфиров Алиса Селезнева, которая каждое утро с понедельника по четверг будет проводить для телезрительниц зарядку. Помимо телепрограммы, специалисты агентств разработали и реализовали масштабную Digital-кампанию, включающую в себя landing page, баннерную кампанию, SMM и BTL-активации в рамках самых известных московских марафонов – «Красочный БУУУМ», полумарафон «Лужники» и «Промсвязьбанк Московский Марафон». Кроме того, на сайте телеканала «Домашний» начинает работать специальный редакторский раздел, посвященный новой телепрограмме.    

Несколько дней назад прошло первое мероприятие в поддержку бренда. В Крылатском состоялся марафон «Красочный БУУУМ».  Каждый зарегистрировавшийся участник мог принять участие в конкурсе от «Троксевазин®» и выиграть один из 9 призов. Специалисты агентств разработали концепцию брендированной зоны, ими был установлен шатер с инсталляцией в виде хештега #ШагВперед, где все желающие могли принять участие в разминке от Алисы Селезневой на высокотехнологичном LED-полу, подсказывающим последовательность необходимых движений.

«В этой кампании для нас было важно добиться широкого охвата аудитории разных возрастов и интересов, - говорит медиа директор «Тева» Елена Нежеметдинова, - поэтому было решено использовать различные каналы и инструменты, объединенные запоминающимся хэштегом #Шагвперед, отражающим основную идею проекта».

Мария Гаврилова, генеральный директор агентства Havas Sports&Entertainment рассказала: «На наш взгляд, это один из самых ярких проектов лета 2017, в котором органично объединены разные каналы коммуникации: TV, Digital, SMM, BTL - что не только гарантирует высокий охват проекта, но и дает высокий процент вовлеченности целевой аудитории».

В свою очередь Руслан Самаев, генеральный директор Arena, отметил: «Использование Digital-инструментов, поддерживающих спецпроект на телевидении, позволяет привлечь внимание к активностям бренда не только телезрителей «Домашнего», но и молодой активной аудитории в интернете».

На сайте domashniy.ru  на странице шоу  https://www.domashniy.ru/program/bodryy_shag_v_utro/ можно посмотреть все ТВ-выпуски, а на странице спецпроекта http://shagvpered.domashniy.ru/  – узнать о продукте и мероприятиях, которые проходят при поддержке бренда.

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* Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

07.08.2017

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