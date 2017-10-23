Анализ рынков

Треть маркетологов готовы рассмотреть киберспортивные активности для своих брендов на 2018 год

Треть маркетологов готовы рассмотреть киберспортивные активности для своих брендов на 2018 год

Агентства Havas Sports & Entertainment и АДВ Диджитал провели первое в России исследование киберспорта как маркетинговой дисциплины и выяснили как к электронному спорту относятся российские маркетологи.

В ходе опроса представителей крупнейших российских и мировых рекламодателей, проведенного в конце лета 2017 года, выяснилось, что больше трети респондентов планируют рассмотреть киберспортивные активации для своих брендов в 2018 году, а 10% опрошенных точно знают, что инвестируют в это направление.

В опросе приняли участие более 200 представителей российских и международных компаний-рекламодателей. В качестве сравнительной выборки опрос прошли дополнительно более 100 представителей коммуникационных агентств группы АДВ. 

До трети рекламодателей инвестируют в киберспорт в 2018 году

Более трети клиентов готовы инвестировать в киберспорт уже в 2018 году. При этом значительная часть опрошенных пока еще сомневается в своевременности таких вложений. Основными барьерами здесь являются уверенность в том, что целевой аудитории неинтересно данное направление, а также недостаточное понимание возможностей и потенциальной выгоды от таких инвестиций.

Стереотип о «мужчинах-геймерах»

Хотя доходность и лояльность киберспортивной аудитории всё ещё противоречиво оцениваются клиентами, в одном они единодушны: аудитория воспринимается как “мужская и технически продвинутая” в возрастных рамках от 18 до 30 лет.

Низкий клаттер, уникальная аудитория и новые медиа-форматы

 

Как клиенты, так и представители агентств в качестве привлекательных сторон для инвестиций в киберспорт отмечают небольшое количество рекламодателей и возможность выделиться (т.н. низкий клаттер). Для агентств важным фактором также является потенциал для создания новых форматов рекламных сообщений, клиентов же больше интересует уникальность аудитории.

При этом, как и любое партнерство или спонсорство, инвестиции в киберспорт рассматриваются рекламодателями в первую очередь для повышения лояльности к бренду.

Так как респонденты воспринимают аудиторию киберспорта как уникальную и технически продвинутую, контакт с этой аудиторией и создание имиджа технологичного бренда также являются существенным факторами при рассмотрении партнерства.

IT и телеком ожидаемо лидируют, FMCG на третьем месте.

Традиционный тезис о восприятии киберспорта как пространства для IT и телекоммуникационных брендов подтверждается как агентствами, так и клиентами. Тем не менее, особняком смотрится высокий результат опроса по FMCG-брендам. Важно отметить, что 41% клиентов-участников опроса видят потенциал у этой отрасли, в то же время среди сотрудников агентств цифра составляет 32%.

Самыми непопулярными отраслями для интеграции в киберспорте стали ритейл и фармацевтика.

 

В то же время у остальных сегментов рынка показатели не опускались ниже 20 процентов. Это свидетельствует о том, что киберспорт формируется как полноценная маркетинговая дисциплина и увеличение числа рекламодателей – лишь вопрос времени.

24.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Измерения

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг!
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.10.2017 - 13:29
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация