Новости компаний

Следуй за мечтой!

Следуй за мечтой!

Компания Puig при поддержке Arena и Havas Sports & Entertainment выступила спонсором телепроекта «Новая Фабрика Звезд» с линейкой ароматов United Dreams от United Colors of Benetton. Масштабная кампания охватывает ТВ-спонсорство, digital-кампанию и SMM. Havas Sports & Entertainment отвечает за интеграцию брендированного контента в телепрограмму,  digital-частью проекта занимается агентство Arena.

Cпециалисты Arena вместе с командой Puig разработали и реализовали digital-кампанию, часть которой включает в себя разработку landing page, активации на сайтах «МУЗ ТВ» и «Ю», а также на страницах каналов в SMM. В специальном разделе сайта МУЗ ТВ  «Фабриканты», можно найти креативную фотосессию участников проекта с ароматами United Dreams и яркий видео-профайл, в котором участники проекта рассказывают о себе, позируя с любимым парфюмом из линейки United Dreams.

Также, Arena совместно с Puig подготовили два конкурса для поклонников проекта «Новая Фабрика Звезд». У победителей будет уникальная возможность посетить «Звездный Дом» или финальное шоу «Новой Фабрики Звезд». Например, чтобы попасть в «Звездный Дом» и увидеть всю «кухню» проекта, нужно принять участие в викторине и дать как можно больше правильных ответов.

Следующим шагом по вовлечению аудитории стало создание специального хештега   #следуйзамечтой, который отражает креативную концепцию ароматов United Dreams и раскрывает суть телевизионного проекта.

Генеральный директор агентства Arena Руслан Самаев рассказал: «Рынок парфюмерии имеет очень высокий клаттер, основные игроки широко представлены, и выход аромата от бренда может пройти незаметно. Поэтому одной из задач кампании было взаимодействие с лояльной аудиторией «Новой Фабрики Звезд». В кампании используется несколько медийных каналов, это позволяет рассказать о продукте целевой аудитории и выстроить правильные ассоциативные связи с брендом, что положительно влияет на имиджевую эффективность проекта».

По словам маркетинг-директора ООО «Пуч Рус» Юлии Злобиной, компания долго искала подходящий проект, который бы правильно передавал настроение и цели парфюмерного бренда United Colors of Benetton его целевой аудитории. «Преимущество спонсорства в этом случае заключаетсяв том, - считает Юлия, - что ароматы, интегрированные в реалити-шоу, стали частью повседневной жизни участников, которые сами теперь создают контент для интеграций. Такой тип product placement имеет более высокий уровень доверия - тем более, что каждый «фабрикант» рассказывает о выбранном им любимом аромате».

07.11.2017

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