Depot WPF в очередной раз показало, что "Папа может!"

Казалось бы, что еще можно сказать в поддержку нашумевшего бренда «Папа может!», фирменный стиль и дизайн упаковки которого был в свое время разработан в Depot WPF. Но нет — совместно с Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом мы подготовили для многочисленных поклонников бренда сюрприз к дачному сезону!

Задача:

«Гриль-мастер» — сделанный специально к дачному сезону саб-бренд нашумевшего бренда «Папа может!». Задача для Depot WPF заключалась в том, чтобы адаптировать дизайн упаковки сосисок марки «Гриль-мастер» в соответствии с фирменным стилем «Папа может!».

Решение:

Основным креативным решением проекта является трансформация логотипа нашумевшего бренда «Папа может!». Изображение штанги — фирменного элемента логотипа «Папа может!» превратилась в шампур, вместо гирь — появились сосиски. Все эти приемы отлично отражают основной вариант использования сосисок — приготовление на гриле.

О компании:

«Останкино» — ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. На комбинате, выпускающем 500 тонн продукции в сутки, работает 7700 сотрудников, все производственные мощности снабжены новейшим немецким и австрийским оборудованием. Компании принадлежат 13 торговых домов, 7 фирменных магазинов в Москве и одни из самых современных свинокомплексов в стране. Объемы продаж ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» за прошлый 2016 год превысили 200 тыс.тонн.