Брендинг

Depot WPF в очередной раз показало, что "Папа может!"

Depot WPF в очередной раз показало, что &quot;Папа может!&quot;

Казалось бы, что еще можно сказать в поддержку нашумевшего бренда «Папа может!», фирменный стиль и дизайн упаковки которого был в свое время разработан в Depot WPF. Но нет — совместно с Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом мы подготовили для многочисленных поклонников бренда сюрприз к дачному сезону!

Задача:

«Гриль-мастер» — сделанный специально к дачному сезону саб-бренд нашумевшего бренда «Папа может!». Задача для Depot WPF заключалась в том, чтобы адаптировать дизайн упаковки сосисок марки «Гриль-мастер» в соответствии с фирменным стилем «Папа может!».

Решение:

Основным креативным решением проекта является трансформация логотипа нашумевшего бренда «Папа может!». Изображение штанги — фирменного элемента логотипа «Папа может!» превратилась в шампур, вместо гирь — появились сосиски. Все эти приемы отлично отражают основной вариант использования сосисок — приготовление на гриле.

О компании:

«Останкино» — ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. На комбинате, выпускающем 500 тонн продукции в сутки, работает 7700 сотрудников, все производственные мощности снабжены новейшим немецким и австрийским оборудованием. Компании принадлежат 13 торговых домов, 7 фирменных магазинов в Москве и одни из самых современных свинокомплексов в стране.  Объемы продаж ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» за прошлый 2016 год превысили 200 тыс.тонн.

03.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Про дизайн

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 
Число пользователей адблокеров перестало растиЧисло пользователей адблокеров перестало расти
Число пользователей сервисов, блокирующих интернет-рекламу, перестало расти. Как следует из отчета «Digital News Report 2017», составленного Reuters Institute, аудитория адблокеров осталась на том же уровне, что и в прошлом году (24%), перестав активно расти.
Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?
Чему верить: своему предчувствию или самообучающимся алгоритмам?
Почему фрилансеры возвращаются в офисы - Наталья Бертош нашла 5 причин...Почему фрилансеры возвращаются в офисы - Наталья Бертош нашла 5 причин...
Пару лет назад Наталья Бертош была начальником отдела рекламы в группе компаний «Алютех», но ушла в свободное плавание. Теперь она певица и основатель школы селф-брендинга и мотивации «Волшебный пендель».

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

03.08.2017 - 16:03
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация