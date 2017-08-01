Креатив

Red Keds сняли вестерн в Чертаново для ТВ-кампании Юлы

Red Keds сняли вестерн в Чертаново для ТВ-кампании Юлы

Ролик рассказывает о новой функции сервиса «Безопасная сделка».

При создании ролика команда Red Keds прежде всего учитывала инсайт покупателя, который отправляется с деньгами на встречу с незнакомым человеком в незнакомый район. Он боится остаться без денег и без покупки. В то же время напуган и продавец – у него могут отобрать «товар» без оплаты.

Функция «Безопасная сделка» позволяет оплачивать картой и страховать покупки. Юла контролирует денежный перевод: оплата приходит продавцу, только когда покупатель получил свою вещь в целости и сохранности. 

В «Вестерне» сохраняется привычный стиль ТВ-роликов Юлы – с использованием сторителлинга и аллегории.

«Для нас было важно продемонстрировать состояние героев, весь спектр эмоций, который испытывают участники сделки. Мы довели историю до абсурда: передача денег происходит в атмосфере вестерна, который разыгрывается в голове у продавца и покупателя, а потом оказывается, что действие разворачивается в Чертаново. Юла говорит: ты защищен в таких ситуациях, не надо переживать, если есть “Безопасная сделка”», – комментирует креативный директор Валерий Волчецкий.

Команда:

Red Keds
Руководитель проекта: Митя Мещеряков
Креативный директор: Валерий Волчецкий
Копирайтеры: Никита Кумачовс, Коба Микеладзе
Дизайнеры: Дмитрий Швец, Антон Александров
Продюсер: Диана Авшалумова
Менеджер: Анастасия Третьякова

Mail.ru Group
Директор по маркетингу проекта Юла: Дмитрий Вдови
Креативный директор: Александр Астахов

Fresh Production
Руководитель проекта: Мишель Шениара
Режиссер: Иван Проскуряков
Продюсер: Анна Киселева
Оператор: Владимир Ушаков
Постпродакшн продюсер: Леонид Цой
Художник-постановщик: Денис Кладиенко
Ассистент Продюсера: Мария Печалина

02.08.2017

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