Red Keds сняли вестерн в Чертаново для ТВ-кампании Юлы

При создании ролика команда Red Keds прежде всего учитывала инсайт покупателя, который отправляется с деньгами на встречу с незнакомым человеком в незнакомый район. Он боится остаться без денег и без покупки. В то же время напуган и продавец – у него могут отобрать «товар» без оплаты.

Функция «Безопасная сделка» позволяет оплачивать картой и страховать покупки. Юла контролирует денежный перевод: оплата приходит продавцу, только когда покупатель получил свою вещь в целости и сохранности.

В «Вестерне» сохраняется привычный стиль ТВ-роликов Юлы – с использованием сторителлинга и аллегории.

«Для нас было важно продемонстрировать состояние героев, весь спектр эмоций, который испытывают участники сделки. Мы довели историю до абсурда: передача денег происходит в атмосфере вестерна, который разыгрывается в голове у продавца и покупателя, а потом оказывается, что действие разворачивается в Чертаново. Юла говорит: ты защищен в таких ситуациях, не надо переживать, если есть “Безопасная сделка”», – комментирует креативный директор Валерий Волчецкий.

Команда:

Red Keds

Руководитель проекта: Митя Мещеряков

Креативный директор: Валерий Волчецкий

Копирайтеры: Никита Кумачовс, Коба Микеладзе

Дизайнеры: Дмитрий Швец, Антон Александров

Продюсер: Диана Авшалумова

Менеджер: Анастасия Третьякова

Mail.ru Group

Директор по маркетингу проекта Юла: Дмитрий Вдови

Креативный директор: Александр Астахов

Fresh Production

Руководитель проекта: Мишель Шениара

Режиссер: Иван Проскуряков

Продюсер: Анна Киселева

Оператор: Владимир Ушаков

Постпродакшн продюсер: Леонид Цой

Художник-постановщик: Денис Кладиенко

Ассистент Продюсера: Мария Печалина