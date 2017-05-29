Dentsu Aegis Network возглавила рейтинг качества RECMA

При составлении рейтинга эксперты Recma оценивают совокупные результаты по 18 критериям. Они включают в себя такие показатели, как конкурентоcпособность компании, рост доли рынка, качество клиентского портфеля, внутренние ресурсы, а также предоставление экспертизы за рамками стандартного медиа обслуживания.

Dentsu Aegis Network возглавляет рейтинг качеcтвенной оценки с 2015 года. По итогам 2016 года агентства группы (Сarat, Vizeum и Ad O’clock) продолжают демонстрировать позитивную динамику с профилем High.