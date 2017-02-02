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Dentsu Aegis Network развивает операционную модель

Dentsu Aegis Network развивает операционную модель

Dentsu Aegis Network продолжает интегрировать модель операционного управления OM 2.0, внедрение которой началось в 2016 году.

Суть OM 2.0 заключается в том, чтобы развивать подразделения группы во всех необходимых современному агентству практиках, обеспечить синергию во взаимодействии специализированных агентских брендов и предоставить клиентам равный доступ ко всем продуктам и платформам.

OM 2.0 создана для скорейшей разработки и внедрения эффективных технологических решений на уровне группы, объединяющей в настоящий момент 15 агентских брендов и более полутора тысяч сотрудников. Изменения в управленческой структуре отражают фокус стратегии Dentsu Aegis Network, связанный с выделением и развитием шести отдельных практик – ключевых направлений экспертизы группы -  OLV (мультиэкранное видео потребление), mobile, performance, content, social и data. Благодаря новой операционной модели весь объем экспертизы группы будет доступен клиентам любого агентства.

Для эффективного управления в рамках новой модели в группе появится институт управляющих директоров по направлениям.

Мария Донских, отвечающая за развитие бизнеса сети Isobar в Москве, займет позицию директора по управлению и развитию digital бизнеса. Мария будет отвечать за стратегическое развитие digital брендов группы – Isobar, iProspect, Amnet, а также курировать продуктовые практики внутри группы.

Александр Захаров, ранее возглавлявший агентство Carat, становится директором по управлению и развитию бизнеса фронтальных агентств. В зоне ответственности Александра – сетевые фронтальные агентства – Carat, Vizeum, Dentsu, Ad O’Clock, развитие взаимоотношений с клиентами, интеграция новых продуктов в агентский бизнес. Генеральным директором агентства Carat назначена Дарья Куркина, до этого занимавшая позицию заместителя генерального директора агентства.

Максим Осипов, занимавший позицию COO Dentsu Aegis Network Russia, покидает компанию и будет заниматься развитием собственных проектов.

CEO группы Михаил Вощинский сохранит за собой функции стратегического управления и развития бизнеса Dentsu Aegis Network в России, консолидированного баинга и партнерств, а также будет курировать работу операционного совета директоров в рамках новой модели.

Михаил Вощинский так прокомментировал новые назначения:

«Ядром экосистемы коммуникаций сейчас являются технологии. Наша группа всегда лидировала в digital, который так или иначе является основой для развития цифровой экономики, в которой мы сейчас живем. Это преимущество дает нам необходимые ресурсы, чтобы продолжить развитие в качестве технологического лидера. Выделенные продуктовые практики и клиентские решения, созданные на их основе, отвечают потребностям цифровой экономики.

При нынешних инновационных скоростях ни один холдинг не способен равно успешно развивать универсальную всестороннюю экспертизу одновременно во всех агентствах. Поэтому мы формируем операционную модель, которая имеет единую платформу по созданию и внедрению продуктовых экспертиз - практик, а также эффективное корпоративное управление для доступа клиентов и их агентств к этой экспертизе. Большое внимание мы также уделяем повышению скорости перехода от создания кастомных клиентских продуктов к их масштабированию в агентствах.

Новый концептуальный подход требует нововведений и на уровне операционного управления. Данные назначения позволят решить эти задачи и наиболее полно использовать экспертный потенциал менеджерской команды. Мы благодарны нашим топ-менеджерам, построившим эффективные бизнес-подразделения и желаем им успеха в реализации новых задач».

03.02.2017

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