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Dentsu Aegis Network объявляет о создании совместного предприятия с People & Screens

Dentsu Aegis Network объявляет о создании совместного предприятия с People & Screens

Dentsu Aegis Network подписала соглашение о вхождении в состав учредителей полносервисного медийного агентства People & Screens, базирующегося в Москве.

People & Screens расширяет рекламные возможности клиентов, обеспечивая сквозное планирование на несколько экранов, привлекая новую аудиторию за счет экономического моделирования с фокусом на телевизионной и мобильной рекламе.   

В России происходит активное развитие цифровой экономики, и локальные игроки эффективно конкурируют с международными компаниями. Кроме того, Россия вступает в мобильный бум - расходы на мобильную рекламу растут быстрее, чем весь рынок интернет-рекламы (+80% в 2016г.). На данный момент они составляют 25% от всего digital-рынка (оценка Dentsu Aegis Network, август 2017).

Андрей Чернышов, управляющий партнер People & Screens, отметил: «Компании категории онлайн-бизнеса играют важную роль в российской экономике и становятся все более заметными игроками рекламного рынка нашей страны, тратя примерно 20-30 млрд рублей в год на интернет-рекламу и 15 млрд на рекламу в офлайн, преимущественно на ТВ.  В современном сложном мире рекламы для онлайн-бизнеса особенно важно получать максимальную отдачу от каждого медиаканала и иметь возможность измерять и повышать общую результативность в рамках единого набора показателей эффективности. People & Screens обеспечивает решение такой задачи, объединяя в рамках одного агентства успешный опыт работы в мобильной и офлайн рекламе, а также расширенную аналитическую экспертизу.

Михаил Вощинский, CEO, Dentsu Aegis Network Russia, прокомментировал: «Цифровая экономика и технологические изменения преобразуют роль рекламного бизнеса и стимулируют появление новых бизнес сегментов. Dentsu Aegis Network, как лидер в области интернет-коммуникаций, стремится создавать инновационные продукты и сервисы, которые помогут клиентам решать возникающие задачи. Мы рады, что команда People & Screens присоединяется к группе. Экспертиза агентства позволит нам нарастить позиции в мобильной рекламе и кросс-медийных решениях, усилить партнерства с ведущими digital игроками, а также предоставить клиентам из категории онлайн бизнеса и мобильных приложений принципиально новые возможности в продвижении».

12.10.2017

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