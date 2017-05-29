Французы стали больше курить после принятия обезличенной упаковки

По разному можно воспринимать новость, пришедшую из французской таможни. Споры о влиянии упаковки на процессы потребления, особенно в отношении табачных изделий, не прекращаются до сих пор, потому как ещё не во всех странах мира ввели обезличенные упаковки сигарет. Вряд ли первые результаты введения обезличенной упаковки сигарет во Франции заставят задуматься борцов с курением, хотя, честно говоря, они, эти результаты, оказались неожиданными.

По информации французской таможни, контролирующей продажи табака в этой стране, отгрузки сигарет за первые три месяца 2017 года, т. е. после введения обезличенной упаковки, не уменьшились, а наоборот выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запрет на брендинг упаковки во Франции действует уже 4 месяца — с начала 2017 года. Подобная реакция потребителей на запрет была отмечена и в Австралии, которая первой ввела запрет на брендирование сигарет. Сигареты «без лица» в Австралии стали продавать с декабря 2012 года, и массового отказа от курения также замечено не было. При этом единственным доказанным следствием введения данной меры стало доминирование цены над качеством табачной продукции.

Во Франции игроки рынка пока не решаются делать прогнозы продаж.

«Мы не хотим принимать во внимание первые результаты, а будем наблюдать тенденцию продаж, чтобы делать какие-либо выводы», — прокомментировал Жан-Поль Вальон, генеральный директор конфедерации табачников.

На данный момент большинство продавцов также не отметили какого-либо заметного снижения продаж табачных изделий, но отмечают, что, скорее всего, наиболее слабые бренды могут быть со временем выведены из ассортиментной линейки. Сейчас покупатели чаще всего спрашивают сигареты Winston и Marlboro.

После принятия закона розничные точки устраивали акции протеста, но не смогли повлиять на изменение законодательства. Поменяется ли что-то во Франции после выборов нового Президента Франции Эммануэля Макрона? Неизвестно.