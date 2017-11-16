В России изменится дизайн сигаретных пачек

С 15 ноября в России перестали выпускать пачки сигарет с привычным дизайном. Согласно новым правилам, внушающие страх изображения о вреде курения теперь будут наноситься на обе стороны пачки, на упаковке не могут печататься картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания (исключение - ментол).

Кроме того, запрещается писать словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие", чтобы не создавать впечатление о низком вреде таких сигарет. В упаковках теперь также запрещено помещать вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос. Пачки сигарет нового образца должны поступить в продажу через 3 месяца.

Георгий Соустин, директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco:

«В рамках действующего технического регламента Таможенного Союза на табачную продукцию с 16 ноября 2017 года выпуск и импорт табачной продукции старого образца в РФ запрещается. Производство продукции нового образца должно осуществляться в соответствии с требованиями ЕАЭС, согласно которым пачка сигарет претерпела следующие изменения:

предупредительные надписи, а точнее картинки, теперь занимают 50% лицевой стороны пачки сигарет вверху и 50% оборотной стороны вверху или внизу;

изменился знак обращения продукции, который теперь является единым для государств — членов ТС;

на боковой стороне пачки добавлена надпись о канцерогенных и иных веществах, содержащихся в продукции;

на пачку больше не наносится информация о содержании смолы, никотина и моноксида углерода.

Последнее изменение, на наш взгляд, не вполне целесообразно, поскольку потребитель должен располагать всей полнотой информации о приобретаемом продукте. Imperial Tobacco, как ответственный и законопослушный производитель, принял все меры, предписанные Техническим регламентом ТС. Мы не ожидаем какого-либо существенного воздействия на табачный рынок в связи с вышеупомянутыми нововведениями, поскольку изменения затронули упаковку табачных изделий. Потребитель, как показывает опыт, в том числе международный, в первую очередь выбирает содержимое пачки, а качество сигарет остается неизменным».