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Онлайн–кинотеатр ivi запустил новый продукт Smart TRP

Онлайн–кинотеатр ivi запустил новый продукт Smart TRP

Smart TRP - продажа видеорекламы на Smart TV по пунктам рейтинга. Характеристики данного продукта максимально приближены к модели продажи традиционного ТВ. Smart TRP появились в ответ на запросы рекламодетелей на волне всё более четкой потребности рынка в сплите ТВ + digital.

Новая модель продаж по smart TRP подразумевает оплату только за рекламу на определенную целевую аудиторию (покупаемую в рамках баинговой аудитории 12 - 64, 100K+). Количество показов для Smart TRP рассчитывается по данным ежемесячного установочного исследования Mediascope. Для покупки инвентаря по новой модели доступны все имеющиеся на Smart TV форматы рекламы.

Первым рекламодателем, разместившим рекламную кампанию по новой модели, стала компания Боржоми.

На Smart TV сосредоточена наиболее востребованная рекламодателями аудитория: 30% пользователей составляют люди возраста от 25 до 34 лет с доходом средний и выше среднего (по данным Mediascope), а досмотры рекламы достигают 90%. Smart TV обладает преимуществами традиционного ТВ – большой экран, семейное смотрение и вовлеченная аудитория.

Более того, портфель форматов Smart TV обогащен интерактивными инструментами с качественной обратной связью. В числе таких инструментов запущенный ivi в начале 2016 года brand lift – исследование, с помощью которого можно получить данные по уровню знания бренда, степени заинтересованности, запоминаемости ролика и понимания креатива. Исследование дает возможность проанализировать восприятие рекламного сообщения разными аудиториями, влияние частоты показа на бренд – метрики и ассоциативный ряд пользователей при просмотре разных фрагментов.

ТВ и онлайн–видео объединяется в один общий сплит. У рекламы в онлайн и на ТВ совершенно одинаковый характер воздействия на аудиторию, а структура рекламодателей в онлайн-видео полностью совпадает с телевизионной. Так что телереклама и онлайн-видео в принципе становятся единым медиапространством. На наш взгляд, новая модель продажи инвентаря поможет стандартизировать рекламные кампании и упростить восприятие общего объема.  ”  - комментирует директор по продажам онлайн – кинотеатра ivi Александра Стрелкова.

26.05.2017

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