АДВ сообщает о новом кадровом назначении

Дмитрий Грибков обладает более чем 20-летним опытом работы в индустрии наружной рекламы. Свою карьеру он начал в 1993 г.агентстве “Командор”, откуда Дмитрий пришел в APR Group (позже - «АПР Сити»), на базе которого был создан News Outdoor (впоследствии Russ Outdoor).

В основные задачи Дмитрия Грибкова будет входить развитие OOH-бизнеса АДВ Медиа, взаимодействие с клиентами, деловыми партнерами и подрядчиками и эффективные закупки OOH.

«Дмитрий Грибков - высококлассный профессионал, обладающий сильной экспертизой в сфере Out-of-Home, - говорит Елена Кустова, вице-президент АДВ Медиа. – Мы уверены, что его навыки работы с ведущими компаниями рекламной индустрии и клиентами, позволят решать амбициозные задачи, стоящие перед OOH АДВ Медиа в части развития технологий и инновационных подходов и, в результате, усилят лидерские позиции компании на российском медиарынке».