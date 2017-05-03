Nissan подводит промежуточные итоги спонсорства с футбольными клубами "Спартак" и "Зенит"

Компания Nissan более двух лет является эксклюзивным автомобильным партнером футбольных клубов «Спартак» и «Зенит»

Сотрудничество позволило многократно увеличить медиаохват Nissan в России

Nissan успешно использовал рекламные возможности клубов для общения с потенциальным потребителем

ФК «Спартак»

В мае 2015 года Nissan заключил трехлетний спонсорский контракт с футбольным клубом «Спартак», согласно которому компания стала официальным автомобильным партнером клуба.

В рамках договора Nissan получил права на размещение своего фирменного логотипа на игровой форме команды основного и молодежного состава ФК «Спартак», а также освещение в прессе сотрудничества, сопутствующих мероприятий с участием футболистов народной команды. В качестве официального партнера Nissan предоставил свои автомобили игрокам и сотрудникам футбольного клуба «Спартак». Кроме того, компания получила права на использование логотипа и фирменных цветов московской команды в официальных дилерских центрах Nissan и при изготовлении лимитированной сувенирной продукции.

Футбольные трансляции и полученные по контракту рекламные возможности для Nissan заняли достойное место в стратегии продвижения бренда в нашей стране.

«Спартак», бесспорно, всемирно известный футбольный клуб, а посещаемость его домашних матчей бьет рекорды. С начала сотрудничества Nissan и ФК «Спартак», стадион «Открытие Арена» провел 29 игр, на которых побывало более 798 000 человек, при этом количество просмотров матчей с участием ФК «Спартак» только за первую половину сезона 2016-2017 на общедоступном ТВ составили более 40 миллионов человек. В рамках спонсорского контракта Nissan предоставил своим партнерам и клиентам привилегированный доступ на посещение домашних матчей московского клуба, что стало приятным сюрпризом для поклонников марки и отличным инструментом для повышения узнаваемости бренда.

Nissan также получил возможность взаимодействовать с болельщиками ФК «Спартак» через директ-маркетинг. За 2016 год по базе «Спартака», насчитывающей более 300 000 контактов, были отправлено свыше 9 млн. электронных писем, в том числе информационных рассылок, реклам сервисов клуба и мероприятий, а также промо партнерских акций.

Наиль Измайлов, вице-президент ФК «Спартак» рассказал о своем видении спонсорства Nissan и ФК «Спартак»: «Наше партнерство с Nissan служит образцовым примером сотрудничества легендарного футбольного клуба с крупным мировым брендом. «Спартак» в течение многих лет остается самым титулованным клубом российской Премьер-Лиги. В основе его философии - дух победителя и профессионализм, опора на славную историю и желание постоянно двигаться вперед, а также отношение к нашим поклонникам как к членам большой спартаковской семьи. Эти ценности перекликаются с правилами, на которых строит свою деятельность Nissan. Бизнес японского концерна в нашей стране успешно развивается не в последнюю очередь благодаря его искренней любви к футболу и лояльности многочисленных российских автолюбителей, которые являются нашими преданными болельщиками.

ФК «Зенит»

В мае 2015 года Nissan и футбольный клуб «Зенит» заключили партнерское соглашение, в рамках которого компания стала автомобильным спонсором петербургского клуба до 30 июня 2018 г. В качестве официального спонсора Nissan получил права на использование элементов фирменного стиля ФК «Зенит», а также размещение собственного логотипа на форме игроков команды и домашних матчах «Зенита».

С начала сотрудничества бренда Nissan и ФК «Зенит», на домашнем стадионе клуба «Петровский» прошло 27 домашних игр, суммарная аудитория которых составила более 517 000 человек. Спонсорство стало для автомобильного гиганта шагом к ещё более тесному взаимодействию с аудиторией разных возрастов и интересов. Охват футбольных трансляций команды с момента начала сотрудничества с Nissan в мае 2015 года составил 59,8 млн. человек.

Поддержка любимой петербургской команды имеет большое значение также для работников завода Nissan в Санкт-Петербурге. Одним из значимых событий в истории мастеров и инженеров предприятия стал визит игроков и тренера «Зенита» на завод Nissan 29 июня 2015 года, где прошла торжественная церемония вручения ключей от автомобилей бренда футбольной команде. После коллективной фотографии с сотрудниками завода, игроки и тренер «Зенита» прошли в один из действующих цехов производства, где состоялась торжественная часть, на которой генеральный директор завода Дмитрий Михайлов передал панель с четырьмя десятками именных ключей от автомобилей Nissan финансовому директору ФК "Зенит" Дмитрию Манкину. В ответ игроки петербургской команды презентовали автомобильному партнеру большой флаг с личными автографами, который теперь хранится на заводе. После окончания официальной части мероприятия была проведена фотосессия, на которой работники предприятия сделали памятные снимки с игроками, тренером и чемпионским кубком «Зенита».

Еще одним важным событием для петербургских мастеров Nissan стал выпуск 250 000-го серийного автомобиля 5 декабря 2016 года. По этому случаю игроки ФК «Зенит» поздравили сотрудников завода увлекательным видео. Ведущие игроки команды приняли участие в съемках эксклюзивного ролика, в котором каждый из них вносит вклад в создание юбилейного автомобиля, но в свойственной им манере.

В рамках партнерского соглашения с ФК «Зенит», Nissan также получил возможность взаимодействовать с болельщиками клуба посредством информационной рассылки. Перед каждым домашним матчем пресс-служба «Зенита» осуществляет рассылку информационных материалов по собственной базе данных. Ресурс рассылки показал впечатляющие результаты в 2016 году, когда материалы были отправлены более чем на 216 000 адресов, что открыло новые рекламные возможности демонстрации потенциальным потребителям преимуществ автомобилей Nissan.

Максим Митрофанов, генеральный директор ФК «Зенит» также дал комментарий по поводу партнерства компании Nissan и петербургского футбольного клуба: «Не секрет, что Nissan уделяет огромное внимание поддержке и развитию футбола во всем мире, и для ФК «Зенит», как одного из главных партнеров автогиганта в России, очень важно видеть и понимать, какую реальную пользу в бизнесе приносит компании Nissan сотрудничество с нашим клубом. Когда оба партнера заинтересованы в развитии и стремлении к лидерству, их совместные идеи приносят живой результат как на дороге, так и на футбольном поле – нас объединяет общее желание всегда находить инновационные решения, поэтому я не сомневаюсь в долгосрочном союзе двух брендов».

Nissan совместно с футбольными клубами «Спартак» и «Зенит» организовал многочисленные мероприятия, которые проходили не только во время игровых матчей, но и в социальных сетях. С каждым выходом команд на поле Nissan старался удивить болельщиков чем-то новым: предматчевыми шоу-программами, выступлениями футбольных фристайлеров и даже парадом автомобилей. Бренд высоко оценивает эффективность такого партнерства и нацелен на дальнейшее сотрудничество с миром большого спорта.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с большим футболом в лице легендарных российских футбольных клубов «Спартак» и «Зенит», которое в общей сложности длится уже два года. Данное партнерство отражает желание компании поддерживать большой спорт и его развитие во всем мире, а также олицетворяет инновационный курс развития компании Nissan. Компания Nissan выражает свое искреннее почтение миру большого спорта и стремится держать свой курс на его поддержку как в России, так и в Европе», - отметила Екатерина Апушкина, директор по маркетингу Nissan в России.