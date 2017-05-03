Видео-пародия на американский промо-ролик Dollar Shave Club от российского производителя рубашек

Интернет-ателье «Рубашка на заказ» (пошив рубашек по меркам заказчиков) выложило в сеть собственную видео-пародию на популярный промо-ролик американской компании Dollar Shave Club, набравший в сети уже более 24 млн. просмотров. В стиле американского призыва «выглядеть на миллион долларов» интернет-ателье «Рубашка на заказ» предлагает рубашки, сшитые на собственном производстве в Ижевске.

Ролик создавался в рамках маркетинговой стратегии продвижения через социальные сети. «Просто реклама проекта в социальных сетях уже не приносит ожидаемого результата, пользователям нужно что-то необычное. Тем более, тема импортозамещения сейчас в тренде» - комментирует видео владелец интернет-ателье и главный герой российской версии видеоролика Василий Мунтян.

Реакция американцев пока не известна. По словам владельца интернет-ателье и главного героя российской версии видеоролика Василия Мунтяна, создатели пародии уверены в поддержке своих зарубежных коллег. «Американцы всегда делали ставку на патриотизм в рекламе свои товаров, нам стоит поучиться, а порой и сделать лучше» - заявляет Василий. В самом видеоролике он подтверждает свои слова – «Мы гордимся тем, что наше производство находится в России. Мы создаём рабочие места и не занимаемся перепродажей китайских товаров».

Это не первый патриотический промо-ролик компании, выложенный в сети. Однако именно пародия на видео американского производителя получила максимальную поддержку пользователей, в том числе среди популярных интернет-блогеров.

Американский вариант промо-ролика