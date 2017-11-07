Пользователь снял вирусный рекламный ролик для старого автомобиля и чуть не продал его на аукционе eBay за $150 тысяч

По словам создателя ролика Макса Лэнмана, он создал видео, чтобы помочь своей девушке продать подержанный автомобиль Honda Accord EX 1996 года. Режиссер по профессии, Лэнман снял ролик в сотрудничестве с профессиональными клипмейкерами.

В ролике девушка едет в рекламируемой машине, а голос за кадром рассказывает о преимуществах автомобиля. Видео заканчивается словами «Роскошь — это состояние ума».

Начальная цена торгов на eBay составляла $499. Комментаторы форума подняли стоимость автомобиля до $150 тысяч за четыре дня. 6 ноября eBay закрыла аукцион. По словам Лэнмана, сотрудники компании заподозрили создателя аукциона в мошенничестве из-за высоких ставок.

eBay предложила Лэнману начать аукцион заново, и он согласился.

После перезапуска аукциона ставки на автомобиль составляют $3,3 тысячи