Пользователь снял вирусный рекламный ролик для старого автомобиля и чуть не продал его на аукционе eBay за $150 тысяч
08.11.2017
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