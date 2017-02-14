Turkish Airlines представила новый рекламный ролик с известным футболистом Дидье Дрогба

Авиакомпания Turkish Airlines представила новый рекламный ролик, посвященный современной Африке, с участием одного из лучших бомбардиров английской Премьер-Лиги – Дидье Дрогба.

Впервые рекламный ролик был продемонстрирован широкой публике 21 января в рамках Кубка Африканских Наций 2017 в Южной Африке.

Видео призвано показать реальных жителей Африки, а также ее потенциал и действительно безграничные возможности в сферах культуры, искусства, технологий и бизнеса.

Маршрутная сеть Turkish Airlines охватывает 296 направлений по всему миру, 40 из которых – в Африке.