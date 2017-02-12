Разработка фирменной упаковки для линейки сыров Alti
Многие производители продуктов сегмента HoReCa не придают большого значения дизайну упаковки. Агентство STYLE YOU вместе в торгово-производственной компанией MULTIPRO решили создать дизайн упаковки, глядя на которую у повара любого ресторана или кафе возникнет желание творить. Ведь, истинный кулинар любит создавать блюдо красивым. Так почему не воодушевить его вкусной фантазией?!
Задача:
Разработать недорогой в производстве дизайн упаковки для сыра Моцарелла в сегменте HoReCa.
Решение:
Повара, как целевая аудитория – достаточно строгий судейский состав. Детали, детали и еще раз детали… Кропотливая работая с фуд зоной заняла достаточно долгое время, и результат оказался впечатляющим - мы оживили картинку.
Сыр, демонстрируемый через прозрачное окно, великолепно подчеркнул аппетитность пиццы. Динамику добавляют летящие овощи, провоцируя на генерацию различных идей и подталкивающих к их воплощению. Воодушевленному кулинару останется только посмотреть на имеющиеся в наличии овощи и добавить их к моцарелле. Шедевр, покоряющий гостей ресторана, готов!
Итог:
В результате STYLE YOU создали фирменную упаковку для линейки нарезанных сыров с универсальным дизайном. Универсальность обеспечивает прозрачное окно, через которое наглядно видна форма нарезки сыра.
Состав творческой группы:
Менеджмент проекта: Ирина Кондакова
Креативный директор: Сергей Давыденко
Дизайнер: Станислав Нагурный
13.02.2017
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