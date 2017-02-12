Разработка фирменной упаковки для линейки сыров Alti

Многие производители продуктов сегмента HoReCa не придают большого значения дизайну упаковки. Агентство STYLE YOU вместе в торгово-производственной компанией MULTIPRO решили создать дизайн упаковки, глядя на которую у повара любого ресторана или кафе возникнет желание творить. Ведь, истинный кулинар любит создавать блюдо красивым. Так почему не воодушевить его вкусной фантазией?!

Задача:

Разработать недорогой в производстве дизайн упаковки для сыра Моцарелла в сегменте HoReCa.

Решение:

Повара, как целевая аудитория – достаточно строгий судейский состав. Детали, детали и еще раз детали… Кропотливая работая с фуд зоной заняла достаточно долгое время, и результат оказался впечатляющим - мы оживили картинку.

Сыр, демонстрируемый через прозрачное окно, великолепно подчеркнул аппетитность пиццы. Динамику добавляют летящие овощи, провоцируя на генерацию различных идей и подталкивающих к их воплощению. Воодушевленному кулинару останется только посмотреть на имеющиеся в наличии овощи и добавить их к моцарелле. Шедевр, покоряющий гостей ресторана, готов!

Итог:

В результате STYLE YOU создали фирменную упаковку для линейки нарезанных сыров с универсальным дизайном. Универсальность обеспечивает прозрачное окно, через которое наглядно видна форма нарезки сыра.

Состав творческой группы:

Менеджмент проекта: Ирина Кондакова

Креативный директор: Сергей Давыденко

Дизайнер: Станислав Нагурный