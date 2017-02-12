Новый рекламный ролик ИКЕА расскажет, почему цены стали ниже

Можно ли найти идеальный шкаф, в котором всегда будет достаточно места для любимых вещей? Что может вдохновить отца семейства освоить высокую кухню? И почему цены в ИКЕА стали ниже?

На эти вопросы в рамках своей годовой кампании «Будьте так дома» ИКЕА отвечает в новом рекламном ролике, разработанном совместными усилиями команд ИКЕА и агентства Instinct.

Чтобы Маше хватило места для всех ее платьев, чтобы Семен Петрович мог вернуться в детство, а Егор научился готовить, чтобы жизнь в миллионах домов стала лучше, с 26 января цены на более чем тысячу товаров снизились в магазинах ИКЕА в среднем на 15–20%, а на некоторые товары и на 40%.

А как это стало возможно смотрите в новом рекламном ролике, который появится на телеэкранах страны 13 февраля.

Состав творческой группы:

ИКЕА Россия:

Анна Бенон, Marketing Manager

Инна Романьоли, Deputy Marketing Manager

Анна Фокина, External Communications Manager

Ольга Трукец, Senior Marketing Specialist

Маргарита Федотова, Interior Designer

Рекламноеагентство Instinct:

Ярослав Орлов и Роман Фирайнер, Creative Directors

Евгений Головань, Senior Copywriter

Антонина Пирогова, Senior Art Director

Марина Вершинина, Client Service Director

Наталья Аметова, Account Director

Вера Улитенко, Senior Account Manager

Андрей Морозов, Strategic Planning Director

Татьяна Дмитриева, Producer

Продакшн: REFLEX

Марат Адельшин, Режиссер, оператор

Петр Ильин, Executive Producer

Леонид Лукьянов, Producer

Александра Бравова, Junior Producer