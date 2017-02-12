Новый рекламный ролик ИКЕА расскажет, почему цены стали ниже
Можно ли найти идеальный шкаф, в котором всегда будет достаточно места для любимых вещей? Что может вдохновить отца семейства освоить высокую кухню? И почему цены в ИКЕА стали ниже?
На эти вопросы в рамках своей годовой кампании «Будьте так дома» ИКЕА отвечает в новом рекламном ролике, разработанном совместными усилиями команд ИКЕА и агентства Instinct.
Чтобы Маше хватило места для всех ее платьев, чтобы Семен Петрович мог вернуться в детство, а Егор научился готовить, чтобы жизнь в миллионах домов стала лучше, с 26 января цены на более чем тысячу товаров снизились в магазинах ИКЕА в среднем на 15–20%, а на некоторые товары и на 40%.
А как это стало возможно смотрите в новом рекламном ролике, который появится на телеэкранах страны 13 февраля.
Состав творческой группы:
ИКЕА Россия: Анна Бенон, Marketing Manager Инна Романьоли, Deputy Marketing Manager Анна Фокина, External Communications Manager Ольга Трукец, Senior Marketing Specialist Маргарита Федотова, Interior Designer
Рекламноеагентство Instinct: Ярослав Орлов и Роман Фирайнер, Creative Directors Евгений Головань, Senior Copywriter Антонина Пирогова, Senior Art Director Марина Вершинина, Client Service Director Наталья Аметова, Account Director Вера Улитенко, Senior Account Manager Андрей Морозов, Strategic Planning Director Татьяна Дмитриева, Producer
Продакшн: REFLEX Марат Адельшин, Режиссер, оператор Петр Ильин, Executive Producer Леонид Лукьянов, Producer Александра Бравова, Junior Producer
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