MEVER: дизайн, который увеличивает продажи

Бренд-команда «Рычал-Су» обратилась в Depot WPF c задачей по редизайну, целью которого было выделить MEVER на фоне конкурентов и увеличить видимость бренда на полках супермаркетов. Кроме того, требовалось уменьшить градус абстрактности в дизайне бутылки: облака, изображенные на старой этикетке, не вызывали у потребителей нужных ассоциаций. При этом новая бутылка должна была сохранить преемственность предыдущему дизайну — лаконичному и «чистому», с интересным декоративным конгревом, создающим цельный визуально-тактильный образ.

«Мы решили сделать акцент на логоблоке: он стал больше, заметнее и ярче, крупный красный акцент привлекает внимание и запоминается, — говорит руководитель проекта Татьяна Шибалкина. — Вместо абстрактных облаков появилась иллюстрация горной местности, окружающей завод MEVER. Она создана на основе реальных фотографий, сделанных командой «Рычал-Су» около завода».

Кроме того, было решено унифицировать написание MEVER: если раньше с одной стороны бутылки была английская версия, а с другой — русская, то теперь на обеих сторонах используется единообразное написание латиницей. Таким образом решился вопрос, какую версию логотипа правильнее использовать в коммуникации бренда в различных каналах.

«Главным итогом рестайлинга стало то, что рост уходимости MEVER из торговых точек составил до 50%, — комментирует представитель коммерческого департамента ГК «Рычал-Су». — Также стоит отметить, что упаковка выглядит более ярко и дорого, увеличилась узнаваемость продукта на полках магазинов, у покупателей появились ассоциации с водой из горного источника».

Новый дизайн был адаптирован не только на ПЭТ, но и на стеклянную бутылку — формат, ранее не использовавшийся брендом. MEVER в «стекле» будет распространяться преимущественно в HoReCa.

Творческая группа:

Depot WPF

Руководители проекта: Татьяна Шибалкина, Ксения Тарасова

Креативный директор: Алексей Фадеев

Дизайнеры: Станислав Неретин, Алина Козеева, Виталий Гавриш, Ирина Коротич

Пре-пресс: Антон Минаев