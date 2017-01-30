Права старого образца

Минкульт предлагает отказаться от создания общественно-государственной организации для контроля над авторскими правами, идею которой поручал проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вместо этого министерство Владимира Мединского выдвигает другую концепцию: уже действующие на этом рынке организации объединятся, чтобы контролировать самих себя. У такого подхода нашлись оппоненты.

Минкульт не поддержал создание общественно-государственной организации в сфере авторских прав, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос "Ъ". Проработать вопрос о такой структуре в конце минувшего декабря поручал главам Минкульта, Минюста и Минэкономики Игорь Шувалов. Предполагалось, что новая организация контролировала бы деятельность организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), в которых, по признанию и чиновников, и участников рынка, происходил "беспредел".

Минкульт направил господину Шувалову сводный доклад по итогам поручения, сообщили в ведомстве. В докладе сказано, что создание новой организации потребовало бы "существенных изменений" в системе госконтроля за юридическими лицами. Кроме того, аккредитованные ОКУП уже работают под контролем Минкульта и Минюста. Наконец, инициатива потребует выделения федерального имущества, "в связи с чем возникает вопрос о целесообразности подобных государственных расходов".

Минкульт предлагает альтернативный вариант: действующие ОКУП готовы объединиться в союз или ассоциацию, которая займется контролем их же деятельности и разработкой ее единых стандартов. Представители госорганов тоже могли бы войти в состав ассоциации. Такую практику Минкульт предлагает распространить и на весь Евразийский экономический союз, создав конфедерацию всех действующих на его территории ОКУП.

Сейчас в России три крупнейшие ОКУП: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). РАО и ВОИС собирают отчисления в пользу авторов и исполнителей с ресторанов, телеканалов, театров, радиостанций, концертных организаций, РСП — "налог на болванки" в размере 1% стоимости электроники в пользу исполнителей, сценаристов и продюсеров. В 2015 году они вместе собрали 7,78 млрд руб., а выплатили по неаудированным отчетностям 5,39 млрд руб. Больше всего собрало РАО — 4,6 млрд руб. при выплатах 3,1 млрд руб. Из его отчетности следует, что организация несет большие расходы — 1 млрд руб., включая 478 млн руб. на оплату труда.

Сами авторы не раз упрекали РАО в непрозрачности. Например, рэпер Баста жаловался, что в 2013-2015 годах получил от РАО лишь 127 тыс. руб., а композитор Игорь Матвиенко за музыку к открытию и закрытию Олимпиады в Сочи — 72 руб. Алексей Рыбников, написавший музыку к опере "Юнона и Авось" и популярным кинофильмам, говорил "Комсомольской правде", что, заключив с театрами и концертными организациями договоры напрямую, стал только от "Ленкома" получать больше, чем от РАО со всей России.

В прошлом году Сергей Федотов, на тот момент гендиректор РАО, попал в СИЗО по обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере" — следствие недосчиталось в организации 500 млн руб. Недовольные авторы летом объявили новым гендиректором Максима Дмитриева, Минюст подтвердил это назначение в декабре прошлого года. При новом руководстве выплаты еще не производились и должны начаться в феврале, сказал "Ъ" представитель одного из авторов.

Пока что РАО решило повысить свою прозрачность, запустив на сайте личный кабинет для правообладателей. У Малика Аминова, представляющего интересы Геннадия Гладкова, Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина и Веры Таривердиевой, к сервису "одни вопросы". "Нет самого главного — прозрачности. Непонятно, где, кем, когда и сколько раз использовалось произведение. Нет информации о том, сколько удерживает РАО за свои услуги, сколько идет на налоги",— заявил господин Аминов "Ъ".

Директор продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов считает, что менеджмент ОКУП и чиновников Минкульта "беспокоит возможное появление нового контролирующего государственного органа, способного навести порядок в этом беспокойном хозяйстве". "Поэтому будет находиться миллион различных объяснений, смыслом которых будет: оставьте все как есть, нас все устраивает",— резюмирует он.