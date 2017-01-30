Новости

Права старого образца

Права старого образца

Минкульт выступил против создания госоргана для контроля за копирайтом.

Минкульт предлагает отказаться от создания общественно-государственной организации для контроля над авторскими правами, идею которой поручал проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вместо этого министерство Владимира Мединского выдвигает другую концепцию: уже действующие на этом рынке организации объединятся, чтобы контролировать самих себя. У такого подхода нашлись оппоненты.

Минкульт не поддержал создание общественно-государственной организации в сфере авторских прав, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос "Ъ". Проработать вопрос о такой структуре в конце минувшего декабря поручал главам Минкульта, Минюста и Минэкономики Игорь Шувалов. Предполагалось, что новая организация контролировала бы деятельность организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), в которых, по признанию и чиновников, и участников рынка, происходил "беспредел".

Минкульт направил господину Шувалову сводный доклад по итогам поручения, сообщили в ведомстве. В докладе сказано, что создание новой организации потребовало бы "существенных изменений" в системе госконтроля за юридическими лицами. Кроме того, аккредитованные ОКУП уже работают под контролем Минкульта и Минюста. Наконец, инициатива потребует выделения федерального имущества, "в связи с чем возникает вопрос о целесообразности подобных государственных расходов".

Минкульт предлагает альтернативный вариант: действующие ОКУП готовы объединиться в союз или ассоциацию, которая займется контролем их же деятельности и разработкой ее единых стандартов. Представители госорганов тоже могли бы войти в состав ассоциации. Такую практику Минкульт предлагает распространить и на весь Евразийский экономический союз, создав конфедерацию всех действующих на его территории ОКУП.

Сейчас в России три крупнейшие ОКУП: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). РАО и ВОИС собирают отчисления в пользу авторов и исполнителей с ресторанов, телеканалов, театров, радиостанций, концертных организаций, РСП — "налог на болванки" в размере 1% стоимости электроники в пользу исполнителей, сценаристов и продюсеров. В 2015 году они вместе собрали 7,78 млрд руб., а выплатили по неаудированным отчетностям 5,39 млрд руб. Больше всего собрало РАО — 4,6 млрд руб. при выплатах 3,1 млрд руб. Из его отчетности следует, что организация несет большие расходы — 1 млрд руб., включая 478 млн руб. на оплату труда.

Сами авторы не раз упрекали РАО в непрозрачности. Например, рэпер Баста жаловался, что в 2013-2015 годах получил от РАО лишь 127 тыс. руб., а композитор Игорь Матвиенко за музыку к открытию и закрытию Олимпиады в Сочи — 72 руб. Алексей Рыбников, написавший музыку к опере "Юнона и Авось" и популярным кинофильмам, говорил "Комсомольской правде", что, заключив с театрами и концертными организациями договоры напрямую, стал только от "Ленкома" получать больше, чем от РАО со всей России.

В прошлом году Сергей Федотов, на тот момент гендиректор РАО, попал в СИЗО по обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере" — следствие недосчиталось в организации 500 млн руб. Недовольные авторы летом объявили новым гендиректором Максима Дмитриева, Минюст подтвердил это назначение в декабре прошлого года. При новом руководстве выплаты еще не производились и должны начаться в феврале, сказал "Ъ" представитель одного из авторов.

Пока что РАО решило повысить свою прозрачность, запустив на сайте личный кабинет для правообладателей. У Малика Аминова, представляющего интересы Геннадия Гладкова, Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина и Веры Таривердиевой, к сервису "одни вопросы". "Нет самого главного — прозрачности. Непонятно, где, кем, когда и сколько раз использовалось произведение. Нет информации о том, сколько удерживает РАО за свои услуги, сколько идет на налоги",— заявил господин Аминов "Ъ".

Директор продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов считает, что менеджмент ОКУП и чиновников Минкульта "беспокоит возможное появление нового контролирующего государственного органа, способного навести порядок в этом беспокойном хозяйстве". "Поэтому будет находиться миллион различных объяснений, смыслом которых будет: оставьте все как есть, нас все устраивает",— резюмирует он.

31.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

В глянце только юношиВ глянце только юноши
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

31.01.2017 - 13:42
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация