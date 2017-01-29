Минкульт предложил новый вариант реформы авторских прав

Министерство культуры РФ не считает целесообразным создание новой общественно-государственной организации для контроля над сферой управления авторскими правами. Вместо этого Минкульт предлагает объединить существующие организации в ассоциацию, которая и будет их контролировать.

Минкульт не поддерживает создание общественно-государственной организации для контроля над Российским авторским обществом и другими организациями по управлению правами, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос “Ъ”.

В конце декабря, как сообщал “Ъ”, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручал главам Минкульта, Минюста и Минэкономики проработать вопрос о создании общероссийской общественно-государственной организации для контроля над организациями по коллективному управлению правами (ОКУП). К ним относятся Российское авторское общество, Российский союз правообладателей и Всероссийская организация интеллектуальной собственности, которые по аккредитации правительства собирают и распределяют миллиарды рублей авторских отчислений ежегодно. Предполагалось, что новая организация контролировала бы деятельность ОКУП, в которых, по признанию и чиновников, и участников рынка, происходил «беспредел».

В рамках поручения Министерство культуры РФ направило господину Шувалову доклад. В нем сказано, что создание общероссийской общественно-государственной организации в этой сфере требует существенных законодательных изменений. Аккредитованные ОКУП уже работают под контролем Минкульта и Минюста, который осуществляет надзор за некоммерческими организациями. «Кроме того, создание общероссийской общественно-государственной организации в сфере коллективного управления правами потребует выделения федерального имущества для деятельности такой организации, в связи с чем возникает вопрос о целесообразности подобных государственных расходов»,— сообщает пресс-служба министерства.

Вместе с тем, пишет Минкульт, ОКУП заявили о готовности объединиться в ассоциацию или союз, который и займется контролем их деятельности, а также «разработкой единых стандартов коллективного управления правами». При этом в состав такой ассоциации «с широкими надзорными функциями» могли бы войти и представители госорганов, не исключают в Минкульте.