"Рождественский караван Coca-Cola": как рекламная кампания превратилась в масштабный волонтерский проект

В декабре 1995 года телезрители по всему миру увидели рекламный ролик о том, как колонна грузовиков Coca-Cola путешествует по заснеженным городам, привозя в подарок жителям бутылочки знаменитого напитка. Сейчас украшенные лампочками красные фуры и песня «Праздник к нам приходит» стали одним из самых узнаваемых символов новогодних праздников, потеснив традиционные шампанское и оливье. Но мало кто знает, что яркие грузовички существуют не только на экране: 16 лет назад добрая новогодняя сказка легла в основу волонтерского проекта, получившего название «Рождественский караван Coca-Cola».

История «Рождественского каравана» началась в 2000 году в Красноярске. Водитель одного из грузовиков, возвращающихся с дальнего маршрута накануне Нового года, заехал в детский дом, чтобы подарить напиток воспитанникам. На шум мотора выбежали удивленные детишки. Когда причина неожиданного визита раскрылась, счастью не было предела! Так в компании появилась идея отправить знаменитые грузовики в большое новогоднее путешествие, чтобы подарить праздник тем, кто его так ждет.

Сегодняшний «Рождественский караван» - это одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Ежегодно в преддверии долгожданного праздника волонтеры из числа сотрудников Coca-Cola Россия меняют строгие галстуки на теплые наряды Санта-Клаусов, украшают грузовики яркими лампочками и отправляются в большое путешествие по стране. В каждом городе к ним присоединяются клиенты и партнерские НКО. Этой зимой «Рождественский караван» приехал в 68 городов, волонтеры навестили воспитанников 116 социальных учреждений, подарив праздник 12 000 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2350 сотрудников компании сделали это возможным.

«Я работаю в компании 6 лет и на протяжении 5 из них участвую в «Рождественском караване». Почему? Потому что это действительно добрая и нужная инициатива. А еще из-за непередаваемых эмоций: когда дети обнимают тебя и говорят «Вы были в прошлом году? Мы вас помним!», это очень трогает», - отмечает Ольга Матвеева, волонтер «Рождественского каравана Coca-Cola» в Челябинске.

«Своими социальными проектами мы стремимся внести вклад в решение реальных проблем. Мы ориентируемся на потребности общества и постоянно трансформируем социальную работу, в том числе и «Рождественский караван»: расширяем круг благополучателей, изменяем подход к организации волонтерских выездов в детские дома. Последние несколько лет мы интегрируем в праздничную программу образовательную составляющую, вместе с профессионалами из партнерских фондов подбираем подарки, которые помогут реализовать мечты подростков о будущей профессии. То, что начиналось как рекламная кампания, со временем стало масштабным социальным проектом, который объединяет тех, кому требуется помощь, с теми, кто хочет помочь», - комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Россия.