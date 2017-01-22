PANDORA определилась с медийным и креативным партнерами на 2017 год

По результатам двух проведенных тендеров, ювелирный бренд PANDORA отдал свой медийный эккаунт агентству MediaCom/MC2, а креативный/digital – JAMI. До этого компания в течение 6 лет сотрудничала с одним агентством-партнером – Dentsu Smart.

В медийном тендере, помимо MediaCom/MC2, приняли участие агентства Adwatch Isobar, MediaPlan и Arena Magic Box. Начиная с 1 января 2017 года, MediaCom/MC2 обеспечивает полный комплекс услуг в сфере медиапланирования и медиазакупок для PANDORA.

«Мы гордимся победой и рады, что клиент оценил наш стратегический подход, и, конечно, надеемся на долгосрочное партнерство. Мы сделаем все возможное для того, чтобы достичь высоких бизнес-результатов для ювелирного дома», – прокомментировал итоги медийного тендера Денис Михалев, исполнительный директор MC2.

В креативном/digital тендере встретились JAMI, Nectarin, Grape, Friends Moscow, SLAVA и Rabbit. В итоге, агентство JAMI займется разработкой коммуникационной стратегии на 2017 год и полноценного (360) креативного микса, а также реализацией digital-стратегии ювелирной компании. Ключевая цель всех предстоящих активностей – превращение бренда PANDORA в lovemark.

По мнению Александра Стратилатова, управляющего партнера JAMI, «успешное будущее коммуникаций брендов с потребителями лежит в плоскости эффективного пересечения коммуникационной и медийной стратегий, креативных решений и отраслевой бизнес-специфики каждой конкретной индустрии и каждого конкретного клиента». «Задача становится особенно актуальной, когда digital является основным или одним из основных каналов в миксе. Именно такой интегрированный продукт мы будем реализовывать для PANDORA», – подчеркнул Стратилатов.

Ольга Еремеева, генеральный директор АО «ПанКлуб», являющегося эксклюзивным дистрибьютором бренда PANDORA в России, отмечает:

«2017 год – это год реализации интересных и амбициозных задач для бренда PANDORA. Мы планомерно движемся к поставленной цели – стать самым любимым ювелирным брендом в России. Наша задача – стать трендсеттером, законодателем моды в ювелирном бизнесе, и поэтому мы направим все усилия на то, чтобы в сердцах и умах наших поклонниц и поклонников стать именно таким брендом. Для достижения поставленных целей и задач мы планируем применить комплексный подход в реализации коммуникационной стратегии. В этой связи было принято решение привлечь настоящих профессионалов своего дела и выбрать агентства, которые будут реализовывать стратегию в 2017 году. MediaCom/MC2 предложили продуманный и основанный на факторном анализе подход к медиапланированию для выполнения поставленных KPI. А JAMI было вне конкуренции в части разработки коммуникационного сообщения и реализации digital-стратегии».