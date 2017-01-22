Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры тематического ТВ России

Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.

Социологи Института современных медиа (MOMRI) провели анализ данных по рынку тематического телевидения за 2016 год, поступивших от национального измерителя – компании Mediascope. Рассматривался вклад холдингов телеканалов в общее смотрение тематического ТВ.

В прошлом году объем смотрения неэфирного телевидения вырос на 7,5 процентов – аудиторная доля тематических каналов среди всех телезрителей России увеличилась с 12,75 процента в 2015 году до 13,7 процента по итогам 2016 года*.

Как и в предыдущие годы, лидером рынка является группа «Цифровое телевидение» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома»), 18 неэфирных телеканалов которой в 2016 году смотрели 28,6 процентов аудитории тематического телевидения (или 3,92 процента от общего телесмотрения в России, учитывающего как тематические, так и общедоступные эфирные телеканалы). Доля аудитории каналов «Цифрового телевидения» по сравнению с 2015 годом увеличилась на 8,6 процента.

Вторую позицию по популярности занимают телеканалы, которые находятся под управлением «Национальной медиа группы» (компании Viasat и «Медиаальянс»), - их аудиторная доля в 2016 году достигла 18,8 процентов рынка тематического ТВ.

На третьей позиции с долей 9,8 процентов по итогам 2016 года оказались телеканалы, входящие в «Цифровое телесемейство» компании «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС).

В 2016 году телеканалы трех медиахолдингов-лидеров привлекли к экранам больше половины всех зрителей тематического ТВ — совокупная доля их аудитории составила 57,2 процента.

Социологи MOMRI зафиксировали несколько ключевых факторов, повлиявших на рост аудиторных показателей тематического телевидения в целом и холдингов, в частности.

Во-первых, российские зрители предпочитают качественный отечественные программы зарубежным. Это касается телеканалов разных жанров – и кино-сериальных, и детских, и познавательных. 2016 год эту тенденцию подтвердил и укрепил.

Во-вторых, драйверами роста телесмотрения тематического ТВ стали каналы для всей семьи, которые преимущественно смотрят женщины и дети. Самыми популярными в 2016 году стали телеканалы «Мульт», «Русский роман», «Дом кино» – аудиторная федеральная доля каждого из них по итогам 2016 года превысила 1 процент*! Раньше росту рынка платного ТВ способствовали, в первую очередь, познавательные и спортивные каналы.

В-третьих, динамичный рост смотрения демонстрируют телеканалы в стандарте изображения высокой четкости (HD).

«Рынок тематических телеканалов по итогам года демонстрирует ту же тенденцию, что и рынок федеральных. Также, как канал ВГТРК "Россия 1" занял первое место среди общенациональных телеканалов, так и каналы группы «Цифровое телевидение» (ВГТРК-«Ростелеком») лидируют среди холдингов тематического ТВ. Причём результаты каналов ЦТ в разы превосходят аудиторные показатели ближайших конкурентов – тематических телеканалов, находящихся под управлением «Национальной медиа группы», и каналов ПКВС», – говорит директор Института современных медиа (MOMRI) Кирилл Танаев.