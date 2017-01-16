Вину укажут на его происхождение

С 1 января 2018 года на бутылках вина и шампанского может появиться указание на страну — производителя материалов, из которых приготовлены напитки.

Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз, где считают, что потребителям необходимо знать место происхождения винограда. Правда, такая информация может обернуться против российских производителей — их продажи могут упасть, предупреждают эксперты.

На потребительской таре, упаковке или этикетках вина и игристого вина следует указывать информацию о стране происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов, которые использованы при производстве. Это следует из поправок Минсельхоза в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с которыми ознакомились «Известия».

По замыслу авторов законопроекта новые правила заполнения этикеток должны вступить в силу с 1 июля 2017 года. При этом до 1 октября еще допускается производство и оборот (кроме розничных продаж) тихих и игристых вин без необходимых сведений о месте происхождения виноматериалов. До 31 декабря 2017 года позволена розничная продажа этих напитков без требуемой Минсельхозом информации.

«Законопроект разработан с целью повышения информированности населения о происхождении сырья, которое используется для производства вин, и обеспечения возможности правильного выбора такой продукции для потребителей», — следует из пояснительной записки к законопроекту. Плюс к этому ведомство подобным шагом намерено создать равные условия для конкуренции между теми компаниями, которые производят вина из российского материала, и теми, кто использует иностранное сырье.

В России производство винодельческой продукции из собственного винограда сосредоточено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Производство как из российских, так и импортных материалов осуществляется и в других округах.

По данным Минсельхоза, за 2014–2015 годы объем производства винодельческой продукции, включая коньяк, увеличился на 12,2% и составил 87,5 млн дкл. Основная доля, по данным Росстата за 2015 год, приходится на вино — 39,9 млн дкл (45,7%), винные напитки — 23,8 млн дкл (27,2%), шампанское — 16 млн дкл (18,3%), коньяки — 7,7 млн дкл (8,8%).

При этом в 2015 году Россия импортировала 20 млн дкл виноматериалов, а также 20 млн дкл виноградного вина, включая шампанское. В совокупности в 2015 году объем импорта виноградного вина, включая шампанское, оценивается в $692,4 млн. Основные поставщики — Испания (32,5%), Украина (16,6%), Италия (14,5%) и Франция (7,8%).

В этой связи требование об указании в маркировке вина страны происхождения сырья, использованного для его производства, является актуальным, уверены в Минсельхозе. В Минэкономразвития поправки в закон согласовали в варианте, предложенном Минсельхозом. В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович напоминает, что сегодня любой производитель может ввезти в Россию виноматериал, разлить его по бутылкам уже на территории страны и «такое вино тоже будет считаться отечественным, хотя оно, например, может быть чилийским на самом деле». Он добавил, что некоторые производители и сейчас указывают на этикетках, что напиток сделан из российского винограда.

— Инициатива Минсельхоза важнее для покупателя, который должен четко понимать — продукцию какой страны он покупает на самом деле, из чьего винограда сделано вино, — отметил Леонид Попович. — Исходя из статистических данных можно сделать вывод о том, что последние годы популярность импортного вина падает, еще несколько лет назад мы ввозили 40–50% зарубежного напитка от общего объема рынка вин.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что это хорошая инициатива, которая может обернуться против ее авторов.

— В Минсельхозе думают, что после такого нововведения все ринутся покупать наше вино, но этого может и не случиться, — говорит он. — Подавляющее большинство потребителей и покупателей вина — женщины. Если женщины на полке магазина увидят вина за 200 рублей, но одно из российского винограда, а другое из французского, то какое они выберут? Для меня ответ очевиден.

Глава сети «Верный» Олег Высоцкий говорит, что сейчас потребители покупают вина всех стран, руководствуясь главным образом соображением цены.