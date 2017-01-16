Новости

Вину укажут на его происхождение

Вину укажут на его происхождение

С 1 января 2018 года на бутылках вина и шампанского может появиться указание на страну — производителя материалов, из которых приготовлены напитки.

Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз, где считают, что потребителям необходимо знать место происхождения винограда. Правда, такая информация может обернуться против российских производителей — их продажи могут упасть, предупреждают эксперты.

На потребительской таре, упаковке или этикетках вина и игристого вина следует указывать информацию о стране происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов, которые использованы при производстве. Это следует из поправок Минсельхоза в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с которыми ознакомились «Известия».

По замыслу авторов законопроекта новые правила заполнения этикеток должны вступить в силу с 1 июля 2017 года. При этом до 1 октября еще допускается производство и оборот (кроме розничных продаж) тихих и игристых вин без необходимых сведений о месте происхождения виноматериалов. До 31 декабря 2017 года позволена розничная продажа этих напитков без требуемой Минсельхозом информации.

«Законопроект разработан с целью повышения информированности населения о происхождении сырья, которое используется для производства вин, и обеспечения возможности правильного выбора такой продукции для потребителей», — следует из пояснительной записки к законопроекту. Плюс к этому ведомство подобным шагом намерено создать равные условия для конкуренции между теми компаниями, которые производят вина из российского материала, и теми, кто использует иностранное сырье.

В России производство винодельческой продукции из собственного винограда сосредоточено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Производство как из российских, так и импортных материалов осуществляется и в других округах.

По данным Минсельхоза, за 2014–2015 годы объем производства винодельческой продукции, включая коньяк, увеличился на 12,2% и составил 87,5 млн дкл. Основная доля, по данным Росстата за 2015 год, приходится на вино — 39,9 млн дкл (45,7%), винные напитки — 23,8 млн дкл (27,2%), шампанское — 16 млн дкл (18,3%), коньяки — 7,7 млн дкл (8,8%).

При этом в 2015 году Россия импортировала 20 млн дкл виноматериалов, а также 20 млн дкл виноградного вина, включая шампанское. В совокупности в 2015 году объем импорта виноградного вина, включая шампанское, оценивается в $692,4 млн. Основные поставщики — Испания (32,5%), Украина (16,6%), Италия (14,5%) и Франция (7,8%).

В этой связи требование об указании в маркировке вина страны происхождения сырья, использованного для его производства, является актуальным, уверены в Минсельхозе. В Минэкономразвития поправки в закон согласовали в варианте, предложенном Минсельхозом. В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили. 

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович напоминает, что сегодня любой производитель может ввезти в Россию виноматериал, разлить его по бутылкам уже на территории страны и «такое вино тоже будет считаться отечественным, хотя оно, например, может быть чилийским на самом деле». Он добавил, что некоторые производители и сейчас указывают на этикетках, что напиток сделан из российского винограда. 

— Инициатива Минсельхоза важнее для покупателя, который должен четко понимать — продукцию какой страны он покупает на самом деле, из чьего винограда сделано вино, — отметил Леонид Попович. — Исходя из статистических данных можно сделать вывод о том, что последние годы популярность импортного вина падает, еще несколько лет назад мы ввозили 40–50% зарубежного напитка от общего объема рынка вин.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что это хорошая инициатива, которая может обернуться против ее авторов.

— В Минсельхозе думают, что после такого нововведения все ринутся покупать наше вино, но этого может и не случиться, — говорит он. — Подавляющее большинство потребителей и покупателей вина — женщины. Если женщины на полке магазина увидят вина за 200 рублей, но одно из российского винограда, а другое из французского, то какое они выберут? Для меня ответ очевиден.

Глава сети «Верный» Олег Высоцкий говорит, что сейчас потребители покупают вина всех стран, руководствуясь главным образом соображением цены.

17.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

17.01.2017 - 09:36
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация