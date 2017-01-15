ТВ-3 подарит телезрителю поездку на родину "Викингов"!

14 января на ТВ-3 стартовал показ премьерного 4 сезона телесаги «Викинги». Вторая половины сезона выйдет в эфир марафоном 21 января в 13.00, причём последние две серии телеканал покажет первым.

К мировой премьере ТВ-3 в своих группах в соцсетях запустил фотоконкурс «Докажи, что ты настоящий викинг!». Правила просты: телезритель фотографируется в образе викинга и размещает свое фото под хэштэгом #викингинатв3. Автор фотографии, набравшей больше всего лайков и одобренной экспертами-реконструкторами той эпохи, получит возможность полететь на родину настоящих викингов, в Данию, и посетить средневековую ярмарку в Копенгагене, где костюм ему точно пригодится!

В приз входят: перелёт из города победителя в Копенгаген и обратно; 2 ночи в гостинице недалеко от места проведения средневекового фестиваля; билет на фестиваль. И всё это за одну фотографию!

До окончания конкурса остаётся несколько дней, победить может каждый, кто вступит в официальные сообщества ТВ-3 в сетях Vkontakte, Facebook и Odnoklassniki. Копенгаген ждёт!