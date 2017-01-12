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Потребитель защитит себя сам

Потребитель защитит себя сам

Из-за новых правил обращения в Роспотребнадзор покупатели товаров и услуг будут отстаивать свои права самостоятельно.

С нового года вступили в силу изменения в законодательстве, которые меняют правила проведения государственных проверок по жалобам потребителей на нарушение их прав. Теперь покупателю товаров или услуг недостаточно просто пожаловаться в Роспотребнадзор. Для начала ему самому придется попробовать выяснить отношения с «обидчиком».

Из новой редакции статьи 10 № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» следует, что сама по себе жалоба стала недостаточным основанием для внеплановой проверки того или иного магазина или фирмы. Заявитель обязан теперь обратиться за восстановлением нарушенных прав непосредственно к нарушителю — юридическому лицу или ИП. И лишь в случае, если такое обращение не было рассмотрено или требования не были удовлетворены, может пойти в надзорное ведомство.

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов в целом положительно отнесся к новации, пояснив, что речь идет об общей тенденции для нашей страны.

— Пленум Верховного суда тоже принял позицию, согласно которой суды будут требовать, чтобы потребитель до обращения в суд предъявил претензию тому, кто нарушил его права, — рассказал Анатолий Голов. Но признал, что пока до конца непонятно, как всё будет работать на практике.

Нововведение не распространяется на просроченные продукты. Если вы купили просроченное молоко, на внеплановую проверку магазина по-прежнему можно рассчитывать и без собственных попыток пристыдить продавца.

— В изменениях речь идет о нарушениях наших прав, но лишь в случаях, когда не затрагиваются вопросы безопасности. В случае с просрочкой, обратившись к продавцу напрямую, мы фактически предупредим его о проверке, и он избежит ответственности. Безопасность — это уже не просто защита прав, а защита жизни, — пояснил Анатолий Голов.

А в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор заявлений о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда». Если в обращении речь идет о нарушениях СанПиНов и законодательства о техническом регулировании, контролеры действуют по старинке.

Роспотребнадзор по-прежнему следит за исполнением регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КОНФОП) Дмитрий Янин рассказал «Известиям», что нововведение беспрецедентно. И отношение специалиста к нему резко отрицательное.

— Это российская инновация, которая убьет остатки надзора. И это результат лоббирования бизнеса, который давно забыл о том, что такое требования к продукции. Теперь потребители, выбирая товар, должны помнить, что в случае чего вряд ли кто-то сможет их защитить, — поделился сомнениями Дмитрий Янин.

Эксперт полагает, что при новом порядке разрешения конфликтных ситуаций рядовые потребители будут терять несколько месяцев на переписку с организацией-«обидчиком». И после всего этого (если результат так и не будет достигнут), мало кто пойдет еще и в Роспотребнадзор.

Анатолий Голов напомнил, что зарубежная практика защиты прав потребителей кардинально отличается от отечественной.

— Наши суды присуждают очень маленькие возмещения, особенно в части морального ущерба. В мире практика совсем другая. Там потребители очень часто требуют компенсации именно морального вреда и получают огромные суммы. К примеру, известен случай, когда человек, обжегшийся горячим кофе, получил возмещение порядка $1 млн, — сказал эксперт.

Подчас моральный вряд во много раз больше материального. Или, к примеру, при отключении батарей в 30-градусный мороз в Москве материальный вред близок к нулю, зато вред для здоровья может быть колоссальным. Анатолий Голов добавил, что в России действенных механизмов защиты в части нематериального ущерба практически нет. Однако новая практика разрешения споров без привлечения государственных органов может оказаться более эффективной, чем с их привлечением.

Глава рабочей группы по защите прав потребителей Общественной палаты России Владимир Слепак заявил «Известиям», что многие предприниматели, которых он знает, добросовестно выполняют свою работу. В том числе не имеют конфликтов с потребителями.

— Если такой сознательный предприниматель хочет избежать конфликтов и если он действительно что-то нарушил, он не будет ждать, когда к нему придет с комплексной проверкой государственная проверяющая организация, — считает Владимир Слепак. — Увидев дефект товара или истекший срок годности, проверив чек, он сам заменит гражданину купленную вещь и тем самым сохранит свою репутацию.

13.01.2017

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