Новости компаний

Lenta.ru и Lipton снова запускают "Хорошие новости"

Lenta.ru и Lipton снова запускают &quot;Хорошие новости&quot;

Lenta.ru и R.POINT, входящие в группу компаний Rambler&Co, при поддержке агентства Initiative запустили совместный новогодний проект с брендом Lipton «Хорошие новости». Проект стал продолжением успешно стартовавшей новогодней акции в прошлом году.

При посещении сайта Lenta.ru у каждого посетителя снова есть возможность воспользоваться «переключателем на хорошие новости» и читать только позитивную новостную ленту, а также материалы на новогоднюю тематику: от сценариев путешествия до подборки лучших фильмов. Проект продлится до 31 января 2017 года.

«В течение года Lenta.ru и московское представительство компании Unilever неоднократно получали обращения читателей с предложением сохранить проект. В истории рекламы зрители не так часто просят продлить рекламную коммуникацию, поэтому Lenta.ru и Unilever приняли решение продлить «Хорошие новости». И сегодня те, кто готов менять мир к лучшему, могут обратиться на Lenta.ru  за вдохновением и хорошими новостями», - отметил Руслан Медведь, управляющий директор агентства R.POINT.

Для удобного доступа пользователей к ленте хороших новостей на втором этапе проекта были добавлены новые опции: полностью адаптированная мобильная версия «Хороших новостей» и баннер-бот с функцией ретаргетинга на всех новостных площадках Rambler&Co (Rambler News Service, Lenta.ru, «Газета.ru», «Рамблер», Motor.ru, «Секрет фирмы», WMJ, Passion.ru, «Чемпионат», «Афиша Daily» Eda.ru, Livejournal.com) с возможностью подписки на интересующие хорошие рубрики.

«Компания Unilever всегда поддерживает инновационные подходы к коммуникации при продвижении своих продуктов. Проект Lipton является отличным примером, когда нестандартное технологическое решение выполняет социальную миссию бренда и рассказывает широкой аудитории о том, как самые простые вещи или поступки способны сделать мир лучше и интереснее», — рассказал Антон Афанасьев, Senior digital media manager Unilever.

«Проект «Хорошие новости» на Lenta.ru очень точно отражает ценность бренда Lipton – дарить позитивные эмоции и вдохновлять людей. К сожалению, сейчас много негативных тем в новостях, но благодаря Lipton можно воспользоваться «переключателем на хорошие новости» и читать только позитивную информацию. При этом коммуникация с аудиторией носит, главным образом, имиджевый ассоциативный характер - хороший чай, как и хорошие новости, дарит отличное настроение каждый день», - прокомментировала проект Анна Мазурина, генеральный директор Initiative.

12.01.2017

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