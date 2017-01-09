Брендинг

Косметические средства Microme

Косметические средства Microme

Брендинговое агентство Funky Business® создало концепцию нового бренда линейки премиальной косметики.

Косметические средства Microme — это инновационное решение в области молекулярной косметики. Натуральные ингредиенты и современные научные разработки позволили создать наиболее безопасное и эффективное решение для омолаживания — крема и пенки для поддержания и защиты кожи. В линейке продукции имеются три тщательно проработанных позиции, помогающих получить полный комплекс ухода за кожей. Skin Protect — защита, Skin Care — забота, Skin Control — постоянный уход.

Основной задачей было отразить инновационный подход компании к своим продуктам, а также натуральность ингредиентов, но сделать это нетривиальным для данной категории способом. Мы решили заглянуть глубже и изучить основные ингредиенты косметики под микроскопом, ведь именно её молекулярные свойства дают такой эффект. Каждый объект на молекулярном уровне образует невероятные паттерны, которые и легли в основу графической идеи упаковки.

Главным элементом стал тактильный паттерн, копирующий клеточный рисунок основного ингредиента. Бумага высшего качества и особые технологии печати позволили не только увидеть, но и почувствовать содержимое коробки.

Креативный директор: Михаил Анкудинов
Арт-директор: Илья Тумайкин
Дизайнер: Сергей Рядовой
Визуализация: Константин Симонов
Руководитель проекта: Анна Раскова

10.01.2017

на печать


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