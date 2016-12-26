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Реклама может исчезнуть на время новогодних праздников

Реклама может исчезнуть на время новогодних праздников

Законопроект, направленный на «защиту общего психологического состояния россиян», предлагает запретить трансляцию коммерческой и политической рекламы на телевидении и радио в официальные праздничные дни.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия») подготовил поправки в федеральный закон «О рекламе», которые предлагают запретить трансляцию коммерческой и политической рекламы на телевидении и радио в официальные праздничные дни. В первую очередь, поясняет парламентарий, речь идёт о новогодних праздниках. Законопроект, как уточняет Фёдоров в пояснительной записке, направлен «на защиту детей и оздоровление общего психологического состояния россиян». Парламентарий уверен, что в праздничные дни уместна лишь социальная реклама.

Также депутат указывает, что в праздничные дни, особенно в новогодние каникулы, значительная часть россиян находится дома и смотрит праздничные трансляции – концерты, фильмы и детские передачи. Всё это прерывается рекламой, которая, уверен Фёдоров, создаёт неблагоприятный фон. Это, конечно, приводит к негативному психологическому состоянию россиян, считает депутат.

«Гражданин смотрит добрые советские фильмы – и вдруг по телевизору дикими голосами начинает вещать актёр-коммивояжёр, призывающий скупать утюги, мобильные телефоны, кастрюли и моющие средства. Это всё, конечно, вызывает раздражение и портит праздничное настроение. Человек вместо того, чтобы расслабиться, вынужден смотреть совершенно идиотскую коммерческую рекламу», – пояснил Фёдоров в беседе с RT.

Реклама может исчезнуть на время новогодних праздников.

Другой проблемой, по мнению депутата, является провоцирование маркетологами необдуманных трат.

«В праздники человек не обременён работой и зачастую имеет достаточно свободного времени. Маркетологи, умеющие ловко оставлять человека без денег, сулят ему неимоверные скидки, если он прямо в эту минуту придёт к ним в магазин. От праздников остаётся горькое послевкусие совершенно ненужных покупок, на которые расслабленного праздниками гражданина подбивает реклама. Я считаю, что у рекламщиков и так достаточно времени и возможностей предлагать тот или иной товар, а от отсутствия их на время праздников все только выиграют. Пусть тоже отдыхают», – отметил парламентарий.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров поддержал инициативу депутата. По его словам, «народу надо дать отдохнуть от рекламы». Такая мера, уверен эксперт, станет заслоном от агрессивной рекламы и навязчивых предложений.

«Я мало смотрю телевизор, но большая часть наших граждан любит проводить время за просмотром любимого фильма или телепередачи. В большей степени это касается пенсионеров и детей. И если в будние дни все заняты какими-то делами, то в праздники просмотр ТВ становится семейным развлечением. Давайте сделаем подарок всем россиянам: предоставим право смотреть телевизор без постоянной рекламы с неизменной бытовой техникой и мазями от ревматизма», – предложил общественник.

Адвокат Олег Сухов пояснил, что введение подобных ограничений возможно. Он напомнил о п. 14. ст. 14 федерального закона «О рекламе»: запрещено распространение рекламы в телепрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации.

«Однако необходимость подобных ограничений в официальные праздничные дни можно поставить под сомнение. Подобного рода информация с учётом общего информационного фона вряд ли способна травмировать телезрителей и радиослушателей. Помимо того, это может привести к тому, что собственники СМИ, стремясь избежать падения доходов от рекламы, увеличат её объём в прочие дни. Последнее же явно нарушит интересы потребителей. По этой причине инициативу депутата можно назвать допустимой с позиции буквы закона, но спорной с практической точки зрения», – считает адвокат.


Игорь Молотов (RT)

27.12.2016

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