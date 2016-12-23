История новогодней рекламы Coca-Cola

Реклама «Праздник к нам приходит» («Holidays are coming») – визитная карточка бренда Coca-Cola. Именно этот проект со светящимися брендированными грузовиками и до слез знакомой песней, который у большинства людей на планете ассоциируется с Новым годом и Рождеством, сейчас отмечает двадцатилетие. Мы решили вспомнить, как зародилась легендарная креативная концепция и что с ней произошло за прошедшие годы.

История самой известной праздничной рекламы Coca-Cola началась в декабре 1995 года с концепции «Always Coca-Cola». Производитель газировки, который часто менял концепцию в стремлении по-разному обыграть тему удовольствия, решил отойти от своих излюбленных персонажей – полярных мишек и Санта-Клауса, сопровождавших бренд с 1920-го года. Широко известный факт, что хрестоматийный образ Санты был разработан именно для маркетингового продвижения Coca-Cola.

21 год назад бренд решил сделать решительный шаг в маркетинговой стратегии, и накануне Рождества телезрители по всему миру увидели красивый сказочный ролик о том, как украшенные лампочками красные грузовики Freightliner развозят в подарок бутылки Coca-Cola и дарят счастье детям. Креативную концепцию проекта представило Creative Artists Agency (LA, США).

После первых же трансляций рекламного ролика зрители были покорены; взрослые напевали незатейливую песенку, а дети сидели у телевизоров в ожидании повтора. Особенно рекламу полюбили в России, которая только начала ощущать вкус заграничного образа жизни после развала СССР.

В русском варианте реклама получила название «Праздник к нам приходит», хотя изначально звучала как «Santa packs are coming» (Подарки от Санты приходят).

Всего существовало три версии рекламных роликов «Праздник к нам приходит», которые Coca-Cola демонстрировала несколько лет подряд. Неизменными символами кампании всегда оставались праздничный караван из грузовиков и радостная атмосфера. Особенную роль в популярности проекта Coca-Cola сыграла песня, сочиненная певицей Мелани Торнтон. В оригинале она называется «Wonderful dream». В России саундтрек стал настолько известным, что привлек внимание поп-исполнителей.

Рождественская реклама, из года в год транслируемая в эфирах многих стран под Новый Год, стала символом наступающих праздников. Поэтому, когда в 2005 году Coca-Сola совместно с агентством Mother London сменила кампанию на формат «The greatest gift», тысячи зрителей обратились к бренду с просьбой вернуть полюбившийся ролик. После неудачного маркетингового отступления, производитель газировки стабильно придерживается концепции «Праздник к нам приходят», постепенно вводя в кампанию Санта-Клауса и другие новые для концепции элементы. Также со временем в креативный формат добавились истории людей, с которыми в праздничное время случилось чудо.