Дима Билан и Neffos запускают конкурс "Neffos Jump Challenge"

Neffos, подразделение компании TP-Link, после удачного запуска новой модели смартфона Neffos X1 анонсирует конкурс для сообществ бренда в социальных сетях. С 21 апреля по 10 мая каждый сможет принять участие в совместном конкурсе Neffos и Димы Билана под названием «Neffos Jump Challenge».

По правилам конкурса участникам необходимо подписаться на группу в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте), опубликовать фотографию себя, друзей или кого-либо еще в прыжке, вспомнив знаменитое выступление Димы Билана на Евровидении. Творческий подход и теги (#NeffosX1, #ДимаБилан и #JumpChallenge) увеличивают шансы на победу. Самому креативному участнику достанется смартфон Neffos X1. Дима Билан и Neffos также выберут двух случайных участников, которые получат поощрительные призы.

«Активности в социальных сетях, в том числе проведение конкурсов, дают нам возможность получать обратную связь от пользователей, становясь ближе к нашим потребителям. Они продвигают наш бренд и повышают уровень лояльности к нему», — отметил Тайлер Танг, директор Neffos в России.