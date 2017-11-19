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GOOD WOOD запустил блог для большого разговора о малом и среднем бизнесе

GOOD WOOD запустил блог для большого разговора о малом и среднем бизнесе

На youtube появился новый блог о людях, которые делают бизнес в России. Разобраться, в чем секрет их успеха, как они видят развитие предпринимательства в нашей стране, какими ценностями и идеями руководствуются, помогает ведущий канала, Александр Дубовенко, управляющий партнер компании GOOD WOOD.

Главной особенностью блога станет возможность «заглянуть за кулисы» бизнеса, присоединиться к неформальному и открытому диалогу с предпринимателями, топ-менеджерами, маркетологами, узнать реально работающие рецепты роста, о которых не прочесть в учебниках. Канал также будет полезен тем, кто занимается строительством или ремонтом собственного жилья. Что нужно знать и иметь в виду, чтобы оценить добросовестность и мастерство подрядчика, чтобы не переплачивать за ненужные или неверные решения, - об этом честно расскажут строители и производители.

«Изначально, мы меньше всего хотели говорить про стройку. Но очень скоро стало понятно, что от этого не уйти – людям интересно знать, как делать надо, чего делать не стоит и почему. И это вполне закономерно. Впрочем, зачастую ошибки связаны с банальным желанием клиента сэкономить и все сводится к «черным» строителям или поставщикам, которые всегда готовы поживиться легкой добычей, к поиску способов сокращения расходов там, где без ущерба качеству это сделать попросту невозможно», - комментирует Александр Дубовенко.

В GOOD WOOD не скрывают, что рассматривают создание канала как дополнительный метод продвижения. Корпорация больше четырех лет ведет и другой блог на youtube. В нем рассказывается о нюансах производства и строительства в самой компании. По словам Дубовенко, есть заказчики, которые признаются, что давно присматривались к GOOD WOOD, но окончательно решились на покупку именно после того, как посмотрели выпуски блога.

«Как правило, при продаже такого сложного продукта, как дом, на принятие решения влияет совокупная информация, полученная по разным каналам. Видеоблог же дает заказчику возможность не только получить факты, но и на эмоциональном уровне понять «нравится ли это мне? близко ли это мне?» - добавляет Дубовенко, -  Поэтому наш новый блог будет не просто об успешных предпринимателях, он будет о тех, чьи ценности мы разделяем. Надеемся, это много расскажет и о наших принципах и подходах к ведению бизнеса тоже».

Совокупные затраты на ведение нового канала на youtube в корпорации оценивают в 300-500 тыс. руб в месяц.

20.11.2017

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