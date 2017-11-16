Креатив

МТС взяла новую высоту вместе с Еленой Исинбаевой

МТС взяла новую высоту вместе с Еленой Исинбаевой

МТС запустил рекламную кампанию в рамках продвижения выгодной цены на оборудование Спутникового ТВ МТС. В рекламе оператора впервые снялась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Больше не нужно терпеть старую антенну, которая с трудом ловит сигнал. Теперь самое время подключать Спутниковое ТВ МТС и смотреть 187 каналов в отличном качестве, ведь установить спутниковую тарелку от оператора стоит всего 2990 рублей.

От старой антенны легко избавиться. Например, с помощью шеста для прыжков в высоту. Именно такой элегантный способ устранения «атавизма» продемонстрировали главные герои ролика Дмитрий Нагиев и российская прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка, обладательница 28 рекордов Елена Исинбаева. В ролике снимается также настоящая медаль Елены, которую она получила за свой рекордный прыжок на высоту 5,06 м.

«Главная идея, которую мы хотели показать в ролике – зачем мучиться со старым телевидением, когда можно подключить современное спутниковое, тем более, что оно больше не роскошь. Для рынка цена 2990 рублей за комплект спутникового ТВ сопоставима с рекордом на Олимпиаде, поэтому сотрудничество с известной всем рекордсменкой Еленой Исинбаевой представляется вполне логичным», – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Режиссером ролика стал Ярослав Чеважевский, оператором – Влад Опельянц. Съемки проходили в Подмосковье.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружную рекламу, АЗС, электрички, магазины электроники.

Спутниковое ТВ МТС – это более 190 каналов с часовыми версиями, включая 35 в HD и Ultra HD. До 28 февраля 2018 года комплект оборудования с тарелкой можно приобрести за 2990 рублей. В стоимость также включен месяц подписки на канальные пакеты «Базовый», «Детский» и «Взрослый».

Команда:

МТС
Наталия Глаголева
Мария Яковлева
Елена Исакова
Анна Виссарионова

BBDO
Андрей Иванов
Валентина Наумова
Павел Волков
Анастасия Прямилова
София Джарсалия
Валера Горохов
Анастасия Смирнова
Павел Филиппенко

БАЗЕЛЕВС
Ярослав Чеважевский
Лера Бабурина
Алеся Казанцева

17.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

17.11.2017 - 15:55
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация