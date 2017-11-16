МТС взяла новую высоту вместе с Еленой Исинбаевой

МТС запустил рекламную кампанию в рамках продвижения выгодной цены на оборудование Спутникового ТВ МТС. В рекламе оператора впервые снялась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Больше не нужно терпеть старую антенну, которая с трудом ловит сигнал. Теперь самое время подключать Спутниковое ТВ МТС и смотреть 187 каналов в отличном качестве, ведь установить спутниковую тарелку от оператора стоит всего 2990 рублей.
От старой антенны легко избавиться. Например, с помощью шеста для прыжков в высоту. Именно такой элегантный способ устранения «атавизма» продемонстрировали главные герои ролика Дмитрий Нагиев и российская прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка, обладательница 28 рекордов Елена Исинбаева. В ролике снимается также настоящая медаль Елены, которую она получила за свой рекордный прыжок на высоту 5,06 м.
«Главная идея, которую мы хотели показать в ролике – зачем мучиться со старым телевидением, когда можно подключить современное спутниковое, тем более, что оно больше не роскошь. Для рынка цена 2990 рублей за комплект спутникового ТВ сопоставима с рекордом на Олимпиаде, поэтому сотрудничество с известной всем рекордсменкой Еленой Исинбаевой представляется вполне логичным», – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
Режиссером ролика стал Ярослав Чеважевский, оператором – Влад Опельянц. Съемки проходили в Подмосковье.
В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружную рекламу, АЗС, электрички, магазины электроники.
Спутниковое ТВ МТС – это более 190 каналов с часовыми версиями, включая 35 в HD и Ultra HD. До 28 февраля 2018 года комплект оборудования с тарелкой можно приобрести за 2990 рублей. В стоимость также включен месяц подписки на канальные пакеты «Базовый», «Детский» и «Взрослый».
Команда:
МТС Наталия Глаголева Мария Яковлева Елена Исакова Анна Виссарионова
BBDO Андрей Иванов Валентина Наумова Павел Волков Анастасия Прямилова София Джарсалия Валера Горохов Анастасия Смирнова Павел Филиппенко
БАЗЕЛЕВС Ярослав Чеважевский Лера Бабурина Алеся Казанцева
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