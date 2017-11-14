Сбербанк дарит первую рекламную кампанию и помогает найти сотрудников представителям малого бизнеса

Сбербанк совместно с партнёрами Mail.Ru Group, Google и Яндекс распространяет действие своего специального предложения — бонус до 120 тыс. на первую рекламную кампанию в интернете индивидуальным предпринимателям и компаниям малого бизнеса.

Теперь воспользоваться предложением может любой представитель малого бизнеса, у которого открыт счёт в Сбербанке и подключен интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Ранее оно было доступно только новым клиентам Сбербанка.

myTarget, рекламная платформа Mail.Ru Group, удвоит первый платёж на рекламную кампанию размером до 75 тысяч рублей. Партнеры Google удвоят первый платёж до 30 тысяч рублей. Яндекс подарит бонусные 15 тысяч рублей при запуске кампании на сумму от 5 тысяч рублей.

Кроме того, Сбербанк совместно с партнёром HeadHunter дарит малому бизнесу бонусы: 30 дней размещения вакансии и 7 дней доступа к базе резюме региона на hh.ru, в котором работает предприниматель.

Предложение действует для новых клиентов указанных партнёров Сбербанка.