Креатив

Graphit и Škoda сняли ролик о том, как автомобиль может стать большим, чем просто средство передвижения

Graphit и &#352;koda сняли ролик о том, как автомобиль может стать большим, чем просто средство передвижения

Впервые креативное брендинговое агентство Graphit (часть Leo Burnett Group Russia) и ŠKODA AUTO Russia создали локальную рекламную имиджевую кампанию «Вся семья в сборе» для новой модели OCTAVIA. В ролике новая OCTAVIA, появившись в семье, смогла найти подход к каждому её члену и завоевала любовь и взрослых, и детей.

Философия бренда ŠKODA звучит как “Сlever engineering with a human touch” – автомобили марки столь технически продуманы, функциональны и комфортны, что вы будете замечать это даже в мелочах. В основу креативной концепции легла идея о том, чтобы показать, как эти детали важны и полезны. На этом выстроен сценарий ролика – преимущества автомобиля показаны не в виде демо, а через знакомые всем бытовые истории. Например, собираясь в дальнюю поездку с детьми, родители задумываются, как занять непосед. С OCTAVIA все просто – можно смело дать малышам альбом и карандаши, система стабилизации позволит спокойно рисовать во время движения. А если дочка вдруг обронила браслет в траве на даче – никакой фонарик не справится лучше светодиодных фар. Поэтому к ŠKODA OCTAVIA невозможно относиться просто как к средству передвижения – это настоящий член семьи.

Съемки проходили за границей – в Хорватии, режиссёром выступил иностранец Уильямс Брейн Джон. А вот музыку к ролику написал русский композитор Павел Коваленко. Саундтрек очень понравился пользователям соцсетей – в YouTube и Вконтакте появилось множество комментариев с просьбами выложить его.

Креативная команда Graphit: «Самые большие надежды мы возлагали на самого молодого актёра. И кастинг на эту же роль вызывал самые большие тревоги. Нам был необходим чистый детский взгляд на автомобиль без нарочитых и игривых ужимок. И выбранный мальчик отлично справился с задачей. Кажется, за время съёмок он успел на самом деле привязаться к OCTAVIA и после съёмок даже поцеловал ее».

Лейсан Абдулина, руководитель отдела маркетинга ŠKODA AUTO Россия: «OCTAVIA  – знаковая модель для марки ŠKODA. Этот автомобиль имеет многолетнюю успешную историю, является одной из самых популярных моделей во всём мире и по праву считается «сердцем бренда ŠKODA». На российском рынке он также пользуется большим успехом и занимает лидирующие позиции в своем сегменте, поэтому сложно переоценить важность данной рекламной кампании для нас. Инвестируя в разработку ролика специально для России, мы хотели по хорошей традиции марки быть внимательными к деталям, показать активности и возможности модели, которые наши потребители будут ассоциировать со своей семьей, общими ежедневными делами и нуждами. Мы благодарны творческой команде Graphit, которая отлично справилась с поставленной задачей».

 

Клиент: ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
Маркетинг директор: Лейсан Абдулина
ATL Team Leader: Мария Баландина
ATL manager:Анастасия Аликберова 

Агентство: Graphit (часть Leo Burnett Group Russia)
Креативный директор: Алексей Жучков
Директор по стратегическому планированию: Вероника Данилова
Стратег: Анастасия Тихомирова
Арт-директор: Алина Григоренко
Копирайтер: Олеся Кожемякина
Дизайнер: Денис Шарабакин
Эккаунт-директор: Екатерина Земцова
Эккаунт-менеджер: Валерия Зубова/Мария Обухова
Продюсер: Оксана Северин 

Продакшн: ParkProduction
Режиссер: Williams Brain John
Оператор: Simon Walsh
Композитор: Павел Коваленко
Актеры: Vladimir Posavec, Tijana Crovak, Lara Gmizic, Nikola Galunic, Jelena Veble, Egon Cokan
Продюсер: Михаил Боганов

15.11.2017

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