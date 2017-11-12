"Чернобыль 2. Зона отчуждения" взорвал телерейтинги и обрушил Интернет

Премьерный показ сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» побил рекорд по объёму аудитории на ТВ-3 и обрушил Интернет, впервые в истории выведя из строя крупнейший в России видеосервис Rutube и вызвав блокировку комментариев в группе сериала ВКонтакте.

Такие результаты принесла премьера двух первых серий второго сезона «Чернобыля», состоявшаяся в пятницу 10 ноября в 20-00 по московскому времени одновременно во всех часовых поясах России.

В самое конкурентное время пятничного вечернего прайм-тайма «Чернобыль 2» получил долю, в 2,5 раза превысивший среднюю долю канала - 9% среди аудитории 14-44 по России и 11% среди телезрителей в Москве. ТВ-3 в этом временном слоте занял первое место среди молодой аудитории 14-24, а в Москве показал второй результат по аудитории 14-44, опередив Первый канал и уступив только ТНТ. Сериал выбрал для себя каждый десятый российский телезритель – это рекордный показатель для премьеры сериала в эфире ТВ-3. Превратить показ киносериала в событие и привлечь аудиторию, которая не смотрит ТВ системно, помог впервые опробованный каналом вертикальный способ показа – один раз в неделю.

Сразу после телепремьеры две первые серии были опубликованы в интернете на легальных ресурсах и вызвали в онлайн-эфире не меньший ажиотаж, собрав в совокупности свыше 4,5 млн просмотров. Рекордный наплыв посетителей на некоторое время вывел из строя крупнейший в России видеосервис Rutube, способный выдерживать нагрузку до 1 ТБ в секунду и порядка 9 тысяч запросов в секунду. В истории Rutube это первый подобный случай. Представители сервиса также сообщили о хакерских DoS-атаках на Rutube, что тоже отразилось на его работе. Предложенная ТВ-3 новая схема выведения премьерного контента в онлайн не только помогла привлечь максимальную аудиторию – с её помощью легальные копии сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения» проникли в сеть быстрее пиратских и предстали перед зрителем в максимальном качестве.

На рекордную активность пользователей отреагировала и крупнейшая в России социальная сеть ВКонтакте. За публикациями сообщества сериала в этот вечер следили свыше 1,3 млн пользователей. Установленный ВКонтакте суточный лимит комментариев для групп объёмом 50 тысяч был преодолен в 22:30 по московскому времени, после чего функция комментирования в группе оказалась на некоторое время недоступна. В истории социальных сервисов ТВ-3 такое также произошло впервые. 28 тысяч комментариев собрал только пост с афтер-шоу «Чернобыль. Зона обсуждения», которое вели в прямом эфире Ксения Собчак и Денис Косяков. В рамках шоу у пользователей ВКонтакте была возможность обсудить две первые серии и задать вопросы исполнителям главных ролей Константину Давыдову, Сергею Романовичу, Анвару Халилуллаеву, а также создателям сериала: продюсерам Валерию Федоровичу и Евгению Никишову и сценаристу Илье Куликову.

Действие второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» стартует в альтернативной реальности, созданной в стилистике ретрофутуризма, где СССР не распался, а стал главной мировой сверхдержавой, флагманом передовых технологий и законодателем мод. Героям сериала предстоит также отправиться в США. «Чернобыль 2. Зона отчуждения» стал первым российским сериалом, снятым в Голливуде с участием популярных американских актёров, задействованных в таких крупных голливудских проектах, как «Форсаж», «Малхолланд драйв», «Игра престолов», «Родина», «Американская история ужасов», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Звёздный путь» и других. Каждая из серий второго сезона представляет собой отдельный жанр – элементы фильма-катастрофы, боевика, мистического триллера, ретро-драмы последовательно вплетаются в повествование, пока главные герои ищут способы предотвратить ещё одну ядерную катастрофу.