LG V30 покажет входновляющиевдохновляющие истории в рекламной кампании "всё возможно"

LG Electronics (LG) посвятит рекламную кампанию новейшего флагманского смартфона LG V30 «Всё возможно» (This is Real) невероятным историям из жизни обычных людей. С помощью смартфона LG V30 будут показаны сюжеты, герои которых преодолевают обстоятельства и достигают своих целей.

«LG V30 задумывался как наиболее подходящий смартфон для создания контента. Что может быть лучше, чем достойные и честные поступки, для того чтобы продемонстрировать лучшие стороны как людей, так и смартфона, — говорит Ким Су Ён (Kim Su-young), вице-президент и директор по маркетингу компании LG Electronics Mobile Communications. — Быть шикарным или гламурным не значит быть настоящим; целеустремленность и неустанный труд — вот те качества, которые мы чествуем в этой кампании с помощью LG V30 и его способности транслировать искреннюю историю».

Для кампании LG снимает сюжеты о людях, готовых открыто и непредвзято поведать о своей жизни. Серия документальных роликов покажет вдохновляющие истории о невероятном мастерстве глухого танцора или о триумфе актрисы, страдающей от алопеции.

Решив запечатлеть сокровенные моменты жизни этих потрясающих людей, LG доказывает, что благодаря высокому качеству смартфон LG V30 способен передать эти трогательные истории в лучшем виде. Видеоролики расскажут о людях и необыкновенных событиях, о том, как их герои используют LG V30, чтобы сохранить в памяти разные мгновения своей жизни.