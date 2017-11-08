Fabula Branding: новый бренд премиальных пельменей "Мястэчка"

Продукт — различные виды пельменей, в составе которых только мясо, мука, вода, соль и натуральные приправы, что выгодно отстраивает их от большинства конкурентов. В линейку входят новые оригинальные позиции: необычно окрашенные черно-белые и желто-розовые пельмени для гурманов.

Визуальные и вербальные атрибуты бренда подчеркивают отличное качество и премиальность продукта, создавая образ высококлассного натурального блюда от шеф-повара.

Заказчик: ООО «Новае мястэчка»

Нейм «Мястэчка» вызывает ассоциации с качеством, которое присуще локальным или домашним производителям — сделано на совесть и с любовью. Первый слог слова «мяс-» намекает на мясную составляющую продукта, Идею натуральности продолжает деревянная фактура фона. Инфографические значки и фотоиллюстрация основного ингредиента акцентируют внимание потребителей на честном содержимом, а также являются маркерами вкуса и вместе с яркой наклонной полосой выполняют функцию видовой отстройки. Состав продукта не только написан, но и проиллюстрирован на обратной стороне упаковки, поскольку он — важный мотиватор покупки для целевой аудитории.

Крупная контрастная брендзона с логотипом «Мястэчка» привлекает внимание к названию, повышая узнаваемость торговой марки. Рекомендованное агентством упаковочное решение хорошо выделяет продукт на полке. Современный, стильный и эффектный облик ТМ успешно решает задачу по выводу на рынок нового продукта.