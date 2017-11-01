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Черная Пятница в России станет настоящей

Черная Пятница в России станет настоящей

Организаторы “Настоящей Черной Пятницы” на B-friday.com решили не ограничивать выбор покупателей только скидками российских продавцов и представят тысячи предложений зарубежных магазинов в специальном разделе.

Всероссийская онлайн-распродажа “Настоящая Черная Пятница” на b-friday.com пройдет с 24 по 26 ноября. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и РОЦИТ. Организатором акции выступает агентство LED agency.

По ожиданиям организаторов в акции примут участие не менее 200 компаний, в т.ч. Связной, Аудиомания, Эльдорадо, Huawei, К-Раута, Юлмарт, Cosmorelax, Amidiateka, Zvooq, Техпорт, Azimut Hotels, Sela, Эрмитажный магазин, Онлайн Трейд, OBI, Philips, Redmond, Адамас, Бронницкий Ювелир, Petz.ru, Promokodus и многие другие.  При этом впервые российским покупателям будут представлен специальный раздел с акционными предложениями иностранных интернет-магазинов и сервисов.

“Не все россияне верят в “Черную Пятницу” – в то, что в России она может быть “настоящей”, рассказывает генеральный директор LED agency Леонид Довладбегян. – Многие любят совершать покупки в зарубежных магазинах, но иностранные акционные предложения почему-то всегда незаслуженно обходили вниманием. Мы решили пойти навстречу покупателям и представить на одном сайте предложения лучших российских и иностранных магазинов и сервисов. Мы ожидаем не менее 200 компаний-участников, при этом в иностранном разделе будут представлены предложения не менее 50 компаний, включая скидки на одежду, обувь, электронику, авиабилеты, отели и т.д. Мы не делаем выбор за наших покупателей, мы не говорим им где покупать, они решат сами”.

По словам Довладбегяна, такое нововведение не просто удобно для покупателей, оно позволит им лично убедиться в конкурентоспособности предложений российских магазинов. При этом отечественные ритейлеры будут еще более заинтересованы в размещении максимально честных и актуальных предложений. В случае же нарушений покупатели смогут пожаловаться на “Горячую Линию” РОЦИТ, уже доказавшую свою эффективность в рамках “Киберпонедельника”.

“РАЭК выступает за выравнивание условий для российского и международного ритейла, но за цивилизованное движение по направлению друг к другу российских и зарубежных участников рынка, чтобы на этом рынке было комфортно всем – и покупателям, и бизнесу, – комментирует директор РАЭК Сергей Плуготаренко. – Мы уверены, что подобные акции не только стимулируют развитие e-commerce в России, но и повышают лояльность пользователей к онлайн-магазинам. Оба этих фактора позитивно влияют на развитие цифровой экономики России, увеличивают ее вклад в ВВП страны. Наша задача - создать условия стабильного развития для компаний, работающих в сфере электронной коммерции, и сделать так, чтобы пользователи не боялись делать покупки онлайн, понимали все преимущества подобной модели торговли”.

В РАЭК также полагают, что участие в подобных акциях может стимулировать иностранные интернет-магазины инвестировать в развитие бизнеса на территории РФ, в т.ч. за счёт создания собственной инфраструктуры на территории страны и ввоза товара в качестве поставщиков.

«Настоящая Чёрная Пятница» станет уже второй крупной всероссийской онлайн-акцией, проходящей при поддержке РАЭК — ранее в январе Ассоциация поддержала Киберпонедельник, также организованный LED agency. Акция пройдет 24-26 ноября на сайте b-friday.com.

02.11.2017

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