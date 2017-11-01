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В "Эльдорадо" стартует долгожданная акция Black Friday

В &quot;Эльдорадо&quot; стартует долгожданная акция Black Friday

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо» объявляет о начале глобальной распродажи «Черная пятница».

В период с 2 по 8 ноября покупатели смогут приобрести в розничном магазине сети или на сайте eldorado.ru более 1 000 товаров по выгодной цене. Скидки распространяются на самые популярные товарные категории: цифровая электроника, аксессуары, техника для дома, кухни, красоты и здоровья, крупная бытовая техника и многое другое.

«Black Friday является одним из наиболее долгожданных событий, к которому мы ежегодно отмечаем повышенный интерес со стороны покупателей. "Эльдорадо" ценит лояльность к бренду и особое отношение к данной акции, поэтому в этом году особенно тщательно подошли к выбору товарных категорий, контролю за ценообразованием и прозрачности скидок. Только в дни проведения акции все желающие смогут приобрести более тысячи качественных товаров от знаменитых брендов и только по лучшей цене с выгодой до 60%. Важно, что на каждый товар, приобретенный в нашем интернет-магазине, можно оформить самовывоз», ‒ отмечает Василий Большаков, вице-президент по маркетингу компании «Эльдорадо»

02.11.2017

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