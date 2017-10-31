В Москве развиваются новые форматы торговых точек

Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Конкуренцию сетевым ритейлерам составляют небольшие магазины, где на одной площади работают сразу несколько точек продаж категории fresh напрямую от производителя, рассказал на VII Бизнес-форуме «Fresh Food Russia 2017» Антон Жулев, генеральный директор сети «Кулинариум».
Одной из преимуществ таких форматов является возможность занять неликвидные торговые площади в 150-300 кв. м., которые имеют сложную конфигурацию и не подходят сетевым ритейлерам под классический супермаркет. Благодаря этому, аренда таких помещений обходится дешевле, чем площади 50-100 кв. м и 400+ кв. м.
Для таких магазинов характерен симбиоз не связанных друг с другом арендаторов, либо один ярко выраженный арендатор, который следит за пересечением ассортимента за счет создания жесткой ассортиментной матрицы. Он берет в аренду площади, превышающие его потребности, а свободные квадратные метры сдает в субаренду с наценкой от 30 до 100%. Уровень доходности на вложенный собственный капитал для таких предпринимателей составляет 50-150% годовых, отмечает спикер.
Такие торговые точки дают возможность создать реальную конкуренцию сетевому формату, встав вплотную к крупным ритейлерам в спальных районах, вблизи транспортных узлов, на первых этажах капитальных строений, на первой линии, где есть стабильно хороший трафик. Развитие новые форматы получили после сноса торговых павильонов, признанных самостроем, в начале 2016 года.
Ранее сообщалось, что производителям категории fresh трудно эффективно реализовывать продукцию через сетевых ритейлеров.
Комментарии
Написать комментарий