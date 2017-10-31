В Москве развиваются новые форматы торговых точек

Конкуренцию сетевым ритейлерам составляют небольшие магазины, где на одной площади работают сразу несколько точек продаж категории fresh напрямую от производителя, рассказал на VII Бизнес-форуме «Fresh Food Russia 2017» Антон Жулев, генеральный директор сети «Кулинариум».

Одной из преимуществ таких форматов является возможность занять неликвидные торговые площади в 150-300 кв. м., которые имеют сложную конфигурацию и не подходят сетевым ритейлерам под классический супермаркет. Благодаря этому, аренда таких помещений обходится дешевле, чем площади 50-100 кв. м и 400+ кв. м.

Для таких магазинов характерен симбиоз не связанных друг с другом арендаторов, либо один ярко выраженный арендатор, который следит за пересечением ассортимента за счет создания жесткой ассортиментной матрицы. Он берет в аренду площади, превышающие его потребности, а свободные квадратные метры сдает в субаренду с наценкой от 30 до 100%. Уровень доходности на вложенный собственный капитал для таких предпринимателей составляет 50-150% годовых, отмечает спикер.

Такие торговые точки дают возможность создать реальную конкуренцию сетевому формату, встав вплотную к крупным ритейлерам в спальных районах, вблизи транспортных узлов, на первых этажах капитальных строений, на первой линии, где есть стабильно хороший трафик. Развитие новые форматы получили после сноса торговых павильонов, признанных самостроем, в начале 2016 года.

Ранее сообщалось, что производителям категории fresh трудно эффективно реализовывать продукцию через сетевых ритейлеров.