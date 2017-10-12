Креатив

1,5 тонны льда и 1 млн просмотров за сутки - кейс "Леруа Мерлен"

1,5 тонны льда и 1 млн просмотров за сутки - кейс &quot;Леруа Мерлен&quot;

Руководитель группы в агентстве 12.digital Никита Ершов и SMM-директор Александра Голубева об экспериментальном продвижении товара для крупного ритейлера.

Идея

Перед нами стояла задача — диджитально поддержать старт сезона продаж обогревателей в магазинах «Леруа Мерлен».

Никита Ершов, руководитель группы: "Мы хотели сделать что-то необычное, удивить пользователей социальных сетей. Нам важно было, с одной стороны, выбиться из клаттера и сделать нестандартный проект, а с другой стороны — показать продукт".

Именно так нам в голову пришла идея организовать баттл «Обогреватели vs. лед»: растопить с помощью радиаторов собственной торговой марки «Леруа Мерлен» гигантскую ледяную надпись «Цена» весом почти в полторы тонны. Это позволило бы продемонстрировать широкий ассортимент и возможности товара, а также рассказать пользователям о том, что в «Леруа Мерлен» низкие цены каждый день.

Чтобы обеспечить максимальный охват активации и вовлечь в нее пользователей, мы решили использовать популярный в социальных медиа формат — live-видео — с добавлением интерактива.

Механика

Механика заключалась в следующем:

  • Пользователям предлагалось следить за таянием «цены» в прямом эфире — онлайн-трансляции были организованы во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и на YouTube.
  • Пользователи могли влиять на ход событий: за активность мы добавляли на площадку дополнительные обогреватели, чтобы цена таяла быстрее (модель каждого обогревателя анонсировалась в прямом эфире, а в комментариях к трансляции давалась кликабельная ссылка на товар в интернет-магазине).
  • Зрители могли в комментариях оставлять свои прогнозы относительно времени таяния цены. За правильные (или близкие к правильным) ответы по окончании активации мы дарили обогреватели «Леруа Мерлен».

Анонсирование

Для анонсирования активации в качестве основного коммуникационного канала мы выбрали соцсети, так как нам необходимо было за короткий срок охватить большое количество целевой аудитории. В итоге тизерное видео, размещенное в официальных сообществах «Леруа Мерлен» во «ВКонтакте», в Facebook и «Одноклассниках», за неделю позволило нам охватить более 1,5 млн пользователей и набрало более 1 млн просмотров.

Наибольший отклик ролик получил в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», где сосредоточена основная аудитория бренда — молодые семьи.

Реализация

Мы стартовали в 14:30 по московскому времени. Пользователи моментально подключились к активации: на самом деле, они стали отгадывать время таяния льда ещё до старта эфира.

Благодаря высокой активности пользователей к концу дня мы попали в топ витрин «ВКонтакте» и «Одноклассников», что дало быстрый рост показателей просмотров — и примерно к 23:00 нас посмотрело уже больше 800 тысяч пользователей.

«Цена» окончательно растаяла на следующие сутки, в 11:54 по Москве. К тому моменту мы подключили 28 радиаторов Леруа Мерлен и вынесли с площадки больше 100 ведер воды.

Результаты

Александра Голубева, SMM-директор: "Если честно, мы не ожидали такого вовлечения аудитории. Представьте себе: вы открываете видеовитрину в «Одноклассниках», а там в топе live-трансляций — огромные буквы «ЦЕНА», с которых капает вода, и больше ничего не происходит. Но, кажется, пользователи оценили нашу шутку".

Активация позволила меньше чем за сутки достичь высоких показателей охвата и вовлечения:

  • В конкурсе приняло участие 956 пользователей трех социальных сетей.
  • Охват кампании составил 2 824 044 контакта.
  • Мы получили 1 228 015 просмотров трансляции, 3414 комментариев и 4400 лайков и репостов к публикациям с трансляцией.
  • На сайт «Леруа Мерлен» в раздел «Отопление для дома» было совершено 3727 переходов. 

13.10.2017

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