1,5 тонны льда и 1 млн просмотров за сутки - кейс "Леруа Мерлен"
Руководитель группы в агентстве 12.digital Никита Ершов и SMM-директор Александра Голубева об экспериментальном продвижении товара для крупного ритейлера.
Идея
Перед нами стояла задача — диджитально поддержать старт сезона продаж обогревателей в магазинах «Леруа Мерлен».
Никита Ершов, руководитель группы: "Мы хотели сделать что-то необычное, удивить пользователей социальных сетей. Нам важно было, с одной стороны, выбиться из клаттера и сделать нестандартный проект, а с другой стороны — показать продукт".
Именно так нам в голову пришла идея организовать баттл «Обогреватели vs. лед»: растопить с помощью радиаторов собственной торговой марки «Леруа Мерлен» гигантскую ледяную надпись «Цена» весом почти в полторы тонны. Это позволило бы продемонстрировать широкий ассортимент и возможности товара, а также рассказать пользователям о том, что в «Леруа Мерлен» низкие цены каждый день.
Чтобы обеспечить максимальный охват активации и вовлечь в нее пользователей, мы решили использовать популярный в социальных медиа формат — live-видео — с добавлением интерактива.
Механика
Механика заключалась в следующем:
- Пользователям предлагалось следить за таянием «цены» в прямом эфире — онлайн-трансляции были организованы во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и на YouTube.
- Пользователи могли влиять на ход событий: за активность мы добавляли на площадку дополнительные обогреватели, чтобы цена таяла быстрее (модель каждого обогревателя анонсировалась в прямом эфире, а в комментариях к трансляции давалась кликабельная ссылка на товар в интернет-магазине).
- Зрители могли в комментариях оставлять свои прогнозы относительно времени таяния цены. За правильные (или близкие к правильным) ответы по окончании активации мы дарили обогреватели «Леруа Мерлен».
Анонсирование
Для анонсирования активации в качестве основного коммуникационного канала мы выбрали соцсети, так как нам необходимо было за короткий срок охватить большое количество целевой аудитории. В итоге тизерное видео, размещенное в официальных сообществах «Леруа Мерлен» во «ВКонтакте», в Facebook и «Одноклассниках», за неделю позволило нам охватить более 1,5 млн пользователей и набрало более 1 млн просмотров.
Наибольший отклик ролик получил в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», где сосредоточена основная аудитория бренда — молодые семьи.
Реализация
Мы стартовали в 14:30 по московскому времени. Пользователи моментально подключились к активации: на самом деле, они стали отгадывать время таяния льда ещё до старта эфира.
Благодаря высокой активности пользователей к концу дня мы попали в топ витрин «ВКонтакте» и «Одноклассников», что дало быстрый рост показателей просмотров — и примерно к 23:00 нас посмотрело уже больше 800 тысяч пользователей.
«Цена» окончательно растаяла на следующие сутки, в 11:54 по Москве. К тому моменту мы подключили 28 радиаторов Леруа Мерлен и вынесли с площадки больше 100 ведер воды.
Результаты
Александра Голубева, SMM-директор: "Если честно, мы не ожидали такого вовлечения аудитории. Представьте себе: вы открываете видеовитрину в «Одноклассниках», а там в топе live-трансляций — огромные буквы «ЦЕНА», с которых капает вода, и больше ничего не происходит. Но, кажется, пользователи оценили нашу шутку".
Активация позволила меньше чем за сутки достичь высоких показателей охвата и вовлечения:
- В конкурсе приняло участие 956 пользователей трех социальных сетей.
- Охват кампании составил 2 824 044 контакта.
- Мы получили 1 228 015 просмотров трансляции, 3414 комментариев и 4400 лайков и репостов к публикациям с трансляцией.
- На сайт «Леруа Мерлен» в раздел «Отопление для дома» было совершено 3727 переходов.
13.10.2017
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