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Пора валить отсюда

Пора валить отсюда

В молодое жюри фестиваля ADCE Awards 9-11 ноября 2017 года в Барселону. Клуб Арт-директоров Украины объявляет национальный  отбор молодых креаторов - TheGreatness Challenge.

Это возможность для молодых украинских креаторов войти в состав молодого жюри ADCE Awards и судействовать вместе с именитыми европейскими креативщиками. Каждая страна выдвигает свою молодую команду, и команды разных европейских стран вместе составят так называемое Junior Jury, которое получит уникальную возможность присутствовать при отборе работ во время работы профессионального жюри.

Требования к участникам:

креативная пара или два креативщика, которые в настоящее время работают в рекламной индустрии не более двух лет.

Задача:

Команда должна создать крауд-фандинговый проект по финансированию своей поездки в Барселону. Проект должен собрать сумму, которая покроет все расходы по пребыванию в Барселоне, а также транспорт и размещение.

После сбора необходимых средств команда должна создать видеокейс своего проекта и отправить его на конкурс по адресу pr@vrk.org.ua

Все работы будут рассмотрены жюри Клуба Арт-директоров Украины, и лучшая команда поедет в жюри в Барселону.

Жюри будет оценивать проекты, исходя из:

  • креативности идеи по сбору средств
  • эффективности крауд-фандинга
  • релевантности проекта ценностям современного общества и креативной индустрии
  • качества исполнения

В Барселоне победители должны будут презентовать свой проект европейскому жюри.

Все члены молодого жюри получат бесплатные пропуска на 4-й Европейский фестиваль творчества ADCE (9-11 Ноября).

Также во время фестиваля победители смогут презентовать свое портфолио европейским HR-специалистам.

Дедлайн отправки видеокейсов – 1 сентября 2017 года.

03.08.2017

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